HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Sudah Tak Segarang Dulu, Legenda Minta Timnas Kolombia Tak Gentar Lawan Argentina di Final Copa America 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |08:55 WIB
Lionel Messi Sudah Tak Segarang Dulu, Legenda Minta Timnas Kolombia Tak Gentar Lawan Argentina di Final Copa America 2024
Lionel Messi kala membela Timnas Argentina. (Foto: Instagram/@afaseleccion)
A
A
A

MIAMI GARDENS – Timnas Kolombia dinilai tak perlu gentar melawan Timnas Argentina di final Copa America 2024, sekalipun tim lawan diperkuat deretan pemain bintang, seperti Lionel Messi dan Angel Di Maria. Hal itu disampaikan legenda Timnas Kolombia, Adolfo Valencia.

Timnas Kolombia akan berhadapan dengan Argentina di final Copa America 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di MetLife Stadium, Miami Gardens, Amerika Serikat pada Senin 15 Juli 2024 pukul 07.00 WIB.

Lionel Messi

Laga tersebut akan menjadi krusial bagi Tricolor -julukan Timnas Kolombia- yang membidik gelar kedua sepanjang sejarah Copa America. Valencia mengatakan, Timnas Kolombia tak perlu banyak khawatir menjelang laga mendatang.

“Kita tahu bahwa Argentina adalah rival yang sulit, juara dunia, juara Copa AmErica, tapi bagaimana dengan para pemain (dari Kolombia), para pemain memiliki kepercayaan diri yang tinggi satu sama lain,” kata Valencia, dikutip dari TyC Sports, Sabtu (13/7/2024).

Lebih lanjut, Valencia juga meyakini kekuatan Timnas Argentina kini bukan bertumpu pada Messi dan Di Maria saja. Mantan pemain Bayern Munich itu menilai, Messi dan Di Maria sudah kehilangan sentuhan magisnya karena faktor usia.

