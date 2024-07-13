Timnas Argentina Tampil di Final Copa America 2024, Rodrigo De Paul Tak Kuasa Tahan Tangis

FLORIDA – Keberhasilan Tim Nasional (Timnas) Argentina merebut tiket ke final Copa America 2024 sangat disyukuri oleh Rodrigo De Paul. Bahkan gelandang Timnas Argentina itu sampai menangis karena tak kuasa menahan rasa haru lantaran bakal membantu La Albiceleste merebut gelar Copa America 2024.

De Paul menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan yang diraih La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- dalam beberapa waktu terakhir. Berkat kontribusinya, tim asuhan Lionel Scaloni itu sukses menjadi juara Copa America 2020 dan Piala Dunia 2022.

Kini, pemain Atletico Madrid itu telah mencapai final ketiganya dengan Argentina usai mengamankan tiket ke partai puncak Copa America 2024. Hasil itu didapat setelah Lionel Messi dkk membungkam Kanada di semifinal dengan skor 2-0.

De Paul pun mengaku menitikkan air mata dan merasa emosional saat mengingat prestasi besar yang telah dicapainya bersama Argentina dan sekarang dia berpeluang mempertahankan gelar juara Copa America. Kata dia, pencapaian tersebut merupakan salah satu sumber kebanggaan terbesar dalam hidupnya.

"Ya, saya menangis dan emosional. Saya pikir ini adalah warisan abadi dan saya tidak ingin menganggapnya sebagai hal yang biasa,” kata De Paul dilansir dari Mundo Albiceleste, Sabtu (13/7/2024).