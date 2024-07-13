Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Masih Belum Puas, Persebaya Surabaya Berencana Rekrut Pemain Asing untuk Perkuat Lini Pertahanan

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |02:02 WIB
Slavko Damjanovic jadi rekrut pemain asing terbaru dari Persebaya Surabaya. (Foto: Media Persebaya)
SURABAYA - Pergerakan Persebaya Surabaya di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025 dipastikan masih berlanjut. Sebab pelatih Persebaya, Paul Munster dikabarkan masih ingin mendatangkan satu pemain asing yang bakal perkuat lini pertahanan.

Keinginan Munster itu jelas karena Persebaya dinilainya masih kurang di lini belakang. Keputusan itu dibuat usai Munster mengevaluasi permainan Bajul Ijo –julukan Persebaya– di tiga laga uji coba terakhir mereka.

Sejauh ini Persebaya Surabaya sudah memiliki enam pemain asing, yakni Bruno Moreira, Flavio Silva, Gilson Costa, Mohammed Rashid, Francisco Rivera, dan Slavko Damjanovic. Nama terakhir adalah seorang bek tengah yang diproyeksikan menambal sektor belakang Persebaya Surabaya.

Selain nama Slavko Damjanovic, Persebaya memiliki beberapa nama pemain belakang mulai dari Kadek Raditya, Randy Hadson May, dan Riswan Lauhim. Nama itu dinilai Pauk Munster, ternyata masih belum cukup untuk mengarungi Liga 1 musim 2024 - 2025.

Paul Munster

Munster pun mengisyaratkan membutuhkan tambahan satu pemain asing lagi di sektor pertahanan. Apalagi masih ada sisa kuota dua pemain asing sesuai dengan regulasi operator Liga 1, yang boleh direkrut suatu tim.

"Mungkin, (akan merekrut pemain asing) satu lagi. (Lini pertahanan) Penting sekali. Bisa saja, satu lagi bek asing,” ucap Paul Munster, dalam sesi latihan, dikutip Sabtu (13/7/2024).

