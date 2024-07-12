Bojan Hodak Akui Persib Bandung Masih Kekurangan Pemain

BANDUNG – Bojan Hodak mengakui Persib Bandung masih kekurangan jumlah pemain jelang mengarungi Liga 1 2024-2025. Hal itu terbukti saat menggelar gim internal di Stadion Arcamanik, Bandung, Jumat (12/7/2024).

Kedua tim hanya bermain dengan 10vs10 dari 2x30 menit gim internal yang dijalankan. Dua di antaranya merupakan kiper.

“Bisa dilihat tadi kami tidak cukup memiliki pemain karena hanya ada 18 pemain (lapangan). Jadi setiap tim kurang satu pemain,” kata Hodak usai gim internal, Jumat (12/7/2024).

Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu tak mempermasalahkannya. Pasalnya, gim internal ini hanya dijadikan sebagai ajang untuk mengembalikan fisik dan memulihkan ritme bertanding.

“Sejauh ini semua oke, yang terpenting adalah tidak ada pemain yang cedera dan kedua tim bermain dengan kompak,” ungkap Hodak.

“Artinya secara perlahan semuanya semakin padu, pemain baru memang masih sedikit membutuhkan waktu, tapi semuanya akan baik-baik saja,” beber pria berusia 53 tahun tersebut.