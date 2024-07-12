Mateo Kocijan Sempat Ditawari Main di Malaysia Sebelum Putuskan Gabung Persib Bandung

Mateo Kocijan sempat ditawari merumput di Malaysia sebelum resmi gabung Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

BANDUNG - Mateo Kocijan mengaku sempat ditawari bermain di Malaysia sebelum memutuskan bergabung dengan Persib Bandung. Klub yang dimaksud adalah Terengganu FC.

Peringkat enam di Liga Super Malaysia musim 2023 itu memintanya untuk gabung setelah menyelesaikan tugasnya bersama Partizani di Liga Albania. Namun, Kocijan mendapat tawaran dari Bojan Hodak untuk bergabung dengan Persib.

Pasalnya, Pangeran Biru membutuhkan pemain berposisi nomor 6. Pendekatan itu yang membuat Kocijan akhirnya memilih berlabuh di Kota Bandung.

“Dia (Bojan Hodak) menanyakan saya apakah bisa bermain di posisi nomor 6, karena dia masih butuh satu pemain lagi di posisi tersebut, karena Dedi (Kusnandar) juga bermain di posisi tersebut,” ungkap Kocijan di Stadion Arcamanik, Bandung, Jumat (12/7/2024).

Pria asal Kroasia itu menyatakan bersedia untuk gabung Persib Bandung. Apalagi, Maung Bandung merupakan klub besar di Indonesia.

“Ada banyak fans dan saya sangat senang berada di sini. Saya harap bisa memberi yang terbaik dan memenangkan semua pertandingan,” kata Kocijan.