Hendro Kartiko Puas dengan 3 Kiper Persija Jakarta, Isyaratkan Rotasi di Liga 1 2024-2025

Hendro Kartiko merasa puas dengan kinerja tiga kiper Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

DEPOK - Pelatih kiper Persija Jakarta, Hendro Kartiko, menyatakan cukup puas dengan komposisi penjaga gawang saat ini, yakni Andritany Ardhiyasa, Cahya Supriadi, dan Adre Arido. Jadi, ia membuka opsi akan melakukan rotasi posisi itu pada Liga 1 2024-2025.

Saat ini Skuad Macan Kemayoran terus bersiap diri menatap kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Liga 1 2023-2024 akan bergulir pada 9 Agustus 2024, mendatang.

Hendro mengatakan komposisi kiper timnya sudah cukup untuk Liga 1 2024-2025. Ia nilai ketiga kipernya punya kualitas untuk mengawal gawang Persija.

"Dengan tiga kiper itu menurut saya sudah bagus," kata Hendro dilansir dari laman Persija, dikutip Jumat (12/7/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan rotasi kiper pada Liga 1 pasti akan menjadi opsi. Namun, ia harus melihat kebutuhan tim lebih dahulu dan menunggu arahan pelatih kepala Carlos Pena.

"Tinggal melihat ke depannya seperti apa. Mungkin ada rotasi segala macam. Tapi semua tergantung apa yang head coach inginkan," ucap Hendro.