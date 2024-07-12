Dani Carvajal Terus Rayu Rodri Gabung Real Madrid

Dani Carvajal (depan) terus membujuk Rodri (tengah) untuk bergabung dengan Real Madrid (Foto: Reuters/Lee Smith)

BERLIN - Dani Carvajal terang-terangan terus merayu Rodri untuk gabung ke Real Madrid. Menurutnya, lini tengah Los Blancos bakal sempurna jika kompatriotnya itu bergabung.

Carvajal dan Rodri saat ini sedang menjalani tugas negara membela Timnas Spanyol di Euro 2024. La Furia Roja bakal menjalani laga final kontra Timnas Inggris di Olympiastadion Berlin, Senin 15 Juli 2024 dini hari WIB.

Selama gelaran Euro 2024, Carvajal memainkan peran seperti seorang agen. Pasalnya, pemain berusia 32 tahun itu mengaku terus membujuk Rodri agar ingin bergabung ke Real Madrid.

Carvajal mengungkapkan Los Merengues sangat membutuhkan sosok gelandang seperti Rodri. Mengingat, Madrid harus kehilangan jenderal lini tengahnya, Toni Kroos, yang memutuskan pensiun akhir musim ini.

“Tidak diragukan lagi, saya menginginkan dia di Real Madrid,” kata Carvajal, dipetik dari TribalFootball, Jumat (12/7/2024).

“Saya mengatakan kepadanya setiap hari untuk meninggalkan Manchester, tidak ada matahari di sana. Datanglah ke Madrid karena kami membutuhkanmu,” lanjut pria asal Spanyol itu.