HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Duel Ole Romeny vs Jay Idzes Tersaji di Laga FC Utrecht vs Venezia FC!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |15:01 WIB
Breaking News: Duel Ole Romeny vs Jay Idzes Tersaji di Laga FC Utrecht vs Venezia FC!
Ole Romeny duel dengan Jay Idzes di laga FC Utrecht vs Venezia FC. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

DUEL pemain Keturunan Indonesia Ole Romeny vs Jay Idzes akan tersaji di laga uji coba yang mempertemukan FC Utrecht vs Venezia FC. Mengutip dari Soccerway, laga ini akan digelar di Stadion Galgenwaard, Utrecht, pada Kamis 1 Agustus 2024 pukul 14.00 waktu setempat atau pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mencari komposisi terbaik jelang mengarungi musim baru. FC Utrecht sudah menggelar latihan pramusim dengan bersua klub Demark, FK Silkeborg, pada Sabtu 6 Juli 2024. Hasilnya, skor sama kuat 2-2.

Ole Romeny siap jadi andalan FC Utrecht di musim 2024-2024. (Foto: Instagram/@fc_utrecht)

(Ole Romeny siap jadi andalan FC Utrecht di musim 2024-2025. (Foto: Instagram/@fc_utrecht)

Sementara itu, Venezia FC yang baru saja menunjuk sang pelatih anyar, Eusebio Di Francesco, memulai latihan pramusim pada akhir pekan lalu. Rencananya baru pada Rabu 17 Juli 2024, Venezia FC mengawali laga kontra Vicenza FC di laga uji coba.

Satu hal yang pasti, laga FC Utrecht vs Venezia FC Berpotensi mempertemukan duel pemain Keturunan Indonesia, Ole Romeny dan Jay Idzes. Setelah hanya mencetak satu gol di Eredivisie 2023-2024, Ole Romeny berupaya bangkit di musim 2024-2025.

Kabarnya, sejumlah klub Eredivisie seperti Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan SC Heerenveen mengincar jasa Ole Romeny. Namun, pelatih FC Utrecht Ron Jans berniat mempertahankan Ole Romeny.

Hal itu membuktikan tenaga Ole Romeny disiapkan FC Utrecht untuk kompetisi musim depan. Bagaimana dengan Jay Idzes?

