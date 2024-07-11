Lolos Final, Timnas Inggris Catat Rekor Unik di Euro 2024

DORTMUND – Timnas Inggris mencatat rekor unik usai menembus final Euro 2024 dengan menyisihkan Timnas Belanda. Mereka ternyata selalu comeback sejak babak 16 besar Euro 2024!

Duel Timnas Belanda vs Timnas Inggris itu berlangsung di Stadion BVB, Dortmund, Jerman, Kamis (11/7/2024) dini hari WIB. Xavi Simons membawa De Oranje unggul di menit ketujuh, sebelum kemudian Harry Kane (18’) dan Ollie Watkins (90’) membalikkan keadaan.

Kemenangan comeback ini mencatatkan sejarah tersendiri bagi The Three Lions. Inggris menjadi tim pertama yang berhasil lolos ke final dengan selalu mencatat kemenangan comeback sejak babak 16 besar Euro 2024.

“Inggris adalah tim pertama yang mencapai final turnamen Euro setelah tertinggal di masing-masing babak 16 besar, perempatfinal, dan semifinal,” tulis laporan UEFA di laman resminya, Kamis (11/7/2024).

Faktanya, Inggris memang rajanya comeback. Di babak 16 besar, tim polesan Gareth Southgate itu berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1 atas Timnas Slovakia di babak extra time.

Kemudian, Inggris memaksa Swiss bermain hingga adu penalti setelah menyamakan kedudukan 1-1 di perempatfinal. Terbaru, Belanda menjadi korban Harry Kane dan kawan-kawan.