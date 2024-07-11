Hasil Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024: Gol Telat Ollie Watkins Antarkan The Three Lions ke Final

Timnas Inggris menang 2-1 atas Belanda di Semifinal Euro 2024 (Foto: Reuters)

TIMNAS Inggris memastikan tempat di Final Euro 2024. Pasukan Gareth Southgate sukses mengalahkan Belanda 2-1 pada pertandingan semifinal yang berlangsung di Signal Iduna Park, Kamis (11/7/2024) dini hari WIB.

Pertandingan nyaris berakhir 1-1 di waktu normal. Akan tetapi, Ollie Watkins yang masuk menggantikan Harry Kane berhasil mencetak gol ke gawang Belanda di menit-menit akhir sekaligus membawa Inggris menang tipis atas Belanda di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris langsung bermain dengan tempo cepat di awal pertandingan. Tapi, Belanda berhasil membuat kejugan dengan unggul lebih dulu.

Laga baru tujuh menit berjalan, Xavi Simons berhasil membawa De Oranje memimpin. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti meluncur kencang tanpa berhasil dihalau Jordan Pickford.

Kecolongan satu gol, pasukan Gareth Southgate langsung bereaksi cepat. Phil Foden dan rekan-rekan terus membombardir lini pertahanan Belanda.

Timnas Inggris akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Harry Kane pada menit ke-18. Jual beli serangan antarkedua tim terus terjadi setelahnya.

Belanda dan Inggris sama-sama beberapa kali mendapat peluang emas. Namun, skor 1-1 masih bertahan sampai jeda pertandingan.