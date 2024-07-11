Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Belanda vs Inggris: Harry Kane Samakan Kedudukan 1-1 dari Titik Putih

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |02:23 WIB
Hasil Timnas Belanda vs Inggris: Harry Kane Samakan Kedudukan 1-1 dari Titik Putih
Harry Kane bawa Timnas Inggris samakan kedudukan 1-1 (Foto: Reuters)
A
A
A

HARRY Kane berhasil membawa Timnas Inggris menyamakan kedudukan 1-1 dari titik putih. Wasit memberikan penalti untuk The Three Lions setelah Denzel Dumfries melakukan pelanggaran dikotak terlarang.

Sebelumnya, Xavi Simons membawa Belanda unggul lebih dulu di awal pertandingan. Xavi Simons mencatatkan namanya di papan skor saat laga baru tujuh menit berjalan.

Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024

Belanda (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake; Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo, Xavi Simons; Memphis Depay.

Pelatih: Ronald Koeman

Inggris (3-4-2-1): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi; Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Kieran Trippier; Jude Bellingham, Phil Foden; Harry Kane.

Pelatih: Gareth Southgate

(Admiraldy Eka Saputra)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633785/indonesia-gagal-lolos-ke-piala-asia-u17-putri-2025-setelah-kalah-tipis-dari-myanmar-mti.webp
Indonesia Gagal Lolos ke Piala Asia U-17 Putri 2025 Setelah Kalah Tipis dari Myanmar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pangsuma_fc_membantai_halus_fc_7_0_pada_lanjutan_p.jpg
Hasil Pro Futsal League: Pangsuma FC Bantai Halus FC 7 Gol Tanpa Balas 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement