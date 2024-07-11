Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Nilai Piala Presiden 2024 Bakal Beri Banyak Manfaat untuk Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |22:02 WIB
Bojan Hodak Nilai Piala Presiden 2024 Bakal Beri Banyak Manfaat untuk Persib Bandung
Bojan Hodak saat menangani Persib Bandung. (Foto: Ligaindonesiabaru.com)
BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berharap Piala Presiden 2024 bisa bergulir. Pasalnya, Piala Presiden 2024 dinilai punya banyak manfaat.

Turnamen pramusim Piala Presiden 2024 kabarnya akan dimulai pada 20 Juli 2024. Bojan Hodak pun menilai Piala Presiden 2024 bakal memiliki banyak manfaat untuk Persib. Setidaknya, tim berjuluk Maung Bandung itu bisa semakin siap menghadapi Liga 1 2024-2025.

Persib Bandung

“Mereka (panpel) berkata ini akan digelar, jadi saya harap ini bisa bergulir karena ini masuk rencana saya untuk memainkan laga ini sebagai persiapan untuk liga,” ungkap Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Rabu 10 Juli 2024.

Menurutnya, cukup waktu bagi Persib melakukan persiapan apabila Piala Presiden 2024 bisa digulirkan. Sehingga, ia tak perlu menjalankan program uji coba.

