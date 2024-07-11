Alasan Persib Bandung Kontrak Gustavo Franca Hanya Satu Musim Dibongkar Bojan Hodak

ALASAN Persib Bandung kontrak Gustavo Franca hanya satu musim dibongkar Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung itu mengatakan bahwa sebenarnya tak ada alasan kuat untuk memberikan kontrak panjang kepada bek asal Brasil itu, apalagi sampai harus lima tahun ke depan.

“Kenapa harus mengontraknya lima musim? Dia masih harus membuktikan dirinya lebih dulu,” ujar Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Kamis (11/7/2024).

Pelatih berkepala plontos ini meminta kepada Gustavo Frranca untuk segera beradaptasi. Sebab, ini merupakan pertama kalinya Gustavo Franca bermain di liga Indonesia.

Gustavo Franca malang melintang di berbagai klub di Brasil dan Portugal. Terakhir, ia bermain di klub Divisi 2 Liga Portugal, yakni CD Tondela.