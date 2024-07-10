5 Pesepakbola Top Dunia yang Terpesona dengan Perempuan Cantik Berusia Lebih Tua, Nomor 1 Berjarak 12 Tahun!

Cesc Fabregas jadi salah satu pesepakbola yang jatuh hati dengan perempuan lebih tua, yakni Daniella Semaan. (Foto: Instagram/daniellasemaan)

ADA 5 pesepakbola top dunia yang terpesona dengan perempuan yang memiliki jarak usianya lebih tua dari sang pemain tersebut. Tentu ada banyak alasan mengapa para pemain bintang itu tertarik, bahkan sampai menikahi perempuan yang secara usia lebih matang dari mereka.

Padahal dengan kepopuleran serta kekayaan yang dimiliki kebanyakan pesepakbola bintang, mereka bisa mendapatkan perempuan mana pun yang mereka mau, termasuk yang lebih muda atau seusia. Namun, karena sudah terpesona dengan perempuan yang lebih tua, para pemain itu akhirnya pun jatuh hati. Penasaran siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Terpesona dengan Perempuan yang Jarak Usianya Lebih Tua:

5. Cesc Fabregas dan Daniella Semaan (9 Tahun)





Fabregas menjadi suami yang bahagia semenjak menikahi perempuan cantik bernama Daniella Semaan. Padahal usia kedua berjarak sembilan tahun.

Tak hanya lebih tua, Fabregas menikahi Semaan yang saat itu sudah berstatus janda. Berpacaran sejak 2011, Fabregas memutuskan menikahi perempuan cantik asal Lebanon itu pada 2018.

4. Sergio Ramos dan Pilar Rubio (8 Tahun)





Ramos dan Rubio pertama kali bertemu pada 2012 silam. Rubio dulu dikenal sebagai presenter dan jurnalis olahraga, jadi tidak aneh jika akhirnya ia berjumpa Ramos yang kala itu berseragam Real Madrid.

Ramos sendiri lebih muda 8 tahun dari Rubio. Kini, Ramos dan Rubio semakin bahagia dengan kehadiran empat anak, Sergio yang lahir pada 6 Mei 2014, Marco (November 2015), Alejandro (25 Maret 2018) dan Maximo Adrian (26 Juli 2020).