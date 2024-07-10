Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Tembus Peringkat 100 Dunia pada Maret 2025?

Shin Tae-yong bisa antar Timnas Indonesia menembus peringkat 100 dunia pada Maret 2025. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

EXCO PSSI, Arya Sinulingga, menegaskan dalam kontrak baru yang berlaku hingga 2027, Shin Tae-yong ditargetkan membawa Timnas Indonesia menembus peringkat 100 dunia.

"Gini, kalau target kita berharap mencapai (ranking) 100. Kalau masuk (Piala Dunia) ya kita pasti berharap masuk lah ya, apakah target (Piala Dunia) berpengaruh, ya tidak kan itu tidak ada dalam kontrak," kata Arya Sinulingga kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa 9 Juli 2024.

(Shin Tae-yong dikontrak PSSI hingga 2027. (Foto: PSSI)

Tanpa harus menunggu hingga 2027, Shin Tae-yong sejatinya bisa mengantarkan skuad Garuda menembus peringkat 100 dunia. Bahkan pada awal 2025, pelatih 53 tahun itu bisa saja melakukannya. Lantas, bagaimana caranya?

Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia menyapu bersih delapan laga awal Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan. Sekadar diketahui, pada September 2024 hingga Mei 2025, Timnas Indonesia tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Masing-masing di Grup C akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian lima kandang dan lima tandang.

Dua tim teratas akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di peringkat tiga dan empat akan lolos ke babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.