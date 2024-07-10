Segini Ranking FIFA Timnas Indonesia saat Lamine Yamal Lahir pada 17 Juli 2007

BERAPA posisi ranking FIFA Timnas Indonesia saat Lamine Yamal lahir pada 17 Juli 2007? Jawabannya akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Nama Lamine Yamal tengah menjadi sorotan karena baru saja mencetak sejarah di laga Spanyol vs Prancis yang merupakan semifinal Euro 2024. Gol yang dibuat di laga tersebut mencatatkan Lamine Yamal sebagai pesepakbola termuda yang mencetak gol di ajang Euro, tepatnya di usia 16 tahun 362 hari.

(Lamine Yamal, bintang Timnas Spanyol di Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Winger Barcelona ini mengalahkan pemegang rekor sebelumnya, Johan Vonlanthen, yang mencetak gol di usia 18 tahun 141 hari pada Euro 2004. Berbeda dengan Vonlanthen yang kariernya tenggelam setelah mencetak rekor, karier Lamine Yamal diprediksi terus meroket.

Hanya masalah waktu baginya memenangkan trofi Ballon dOr. Terbukti di usianya yang belum menginjak 17 tahun, Lamine Yamal muncul menjadi pemain utama di tim kuat Barcelona dan Timnas Spanyol.

Kesuksesan Lamine Yamal dapat dijadikan motivasi bagi para pesepakbola muda Indonesia untuk tumbuh menjadi pesepakbola jempolan. Bicara sepakbola Indonesia, ada di peringkat berapa Timnas Indonesia saat Lamine Yamal lahir pada 17 Juli 2007?

Mengutip dari laman resmi FIFA, jawabannya adalah peringkat 139 dunia, atau lima tingkat lebih buruk ketimbang posisi saat ini (134). Di FIFA ranking Juli 2007, Timnas Indonesia mengalami penurunan 29 posisi dari peringkat 110 ke 139 dunia.