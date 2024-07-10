Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Ranking FIFA Timnas Indonesia saat Lamine Yamal Lahir pada 17 Juli 2007

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |14:55 WIB
Segini Ranking FIFA Timnas Indonesia saat Lamine Yamal Lahir pada 17 Juli 2007
Lamine Yamal saat mengacak-acak pertahanan Timnas Prancis di semifinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

BERAPA posisi ranking FIFA Timnas Indonesia saat Lamine Yamal lahir pada 17 Juli 2007? Jawabannya akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Nama Lamine Yamal tengah menjadi sorotan karena baru saja mencetak sejarah di laga Spanyol vs Prancis yang merupakan semifinal Euro 2024. Gol yang dibuat di laga tersebut mencatatkan Lamine Yamal sebagai pesepakbola termuda yang mencetak gol di ajang Euro, tepatnya di usia 16 tahun 362 hari.

Lamine Yamal, bintang Timnas Spanyol di Euro 2024. (Foto: REUTERS)

(Lamine Yamal, bintang Timnas Spanyol di Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Winger Barcelona ini mengalahkan pemegang rekor sebelumnya, Johan Vonlanthen, yang mencetak gol di usia 18 tahun 141 hari pada Euro 2004. Berbeda dengan Vonlanthen yang kariernya tenggelam setelah mencetak rekor, karier Lamine Yamal diprediksi terus meroket.

Hanya masalah waktu baginya memenangkan trofi Ballon dOr. Terbukti di usianya yang belum menginjak 17 tahun, Lamine Yamal muncul menjadi pemain utama di tim kuat Barcelona dan Timnas Spanyol.

Kesuksesan Lamine Yamal dapat dijadikan motivasi bagi para pesepakbola muda Indonesia untuk tumbuh menjadi pesepakbola jempolan. Bicara sepakbola Indonesia, ada di peringkat berapa Timnas Indonesia saat Lamine Yamal lahir pada 17 Juli 2007?

Mengutip dari laman resmi FIFA, jawabannya adalah peringkat 139 dunia, atau lima tingkat lebih buruk ketimbang posisi saat ini (134). Di FIFA ranking Juli 2007, Timnas Indonesia mengalami penurunan 29 posisi dari peringkat 110 ke 139 dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177591/hokky_caraka-BKft_large.jpg
Hokky Caraka: Patrick Kluivert Orang Baik, Cuma Lagi Kurang Beruntung Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177574/louis_van_gaal_pernah_gagal_meloloskan_timnas_belanda_ke_piala_dunia_2002_fifacom-alsp_large.jpg
Kisah Louis van Gaal Gagal Loloskan Timnas Belanda ke Piala Dunia 2002, Cocok Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177567/patrick_kluivert-C9EG_large.jpg
Kisah Patrick Kluivert yang Bikin Peringkat FIFA Timnas Indonesia Disalip Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633815/jay-idzes-diboyong-ke-markas-lecce-siap-tebus-luka-timnas-indonesia-qhl.webp
Jay Idzes Diboyong ke Markas Lecce, Siap Tebus Luka Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/bek_fc_twente_mees_hilgers.jpg
Dirtek FC Twente: Mees Hilgers Main Lagi Kalau Perpanjang Kontrak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement