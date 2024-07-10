Curhat Bek Timnas Prancis William Saliba yang Kecewa Berat Usai Disingkirkan Spanyol di Semifinal Euro 2024

CURHAT bek Timnas Prancis, William Saliba, yang kecewa berat usai disingkirkan Spanyol di semifinal Euro 2024. Dia mengaku kecewa berat gagal membawa Prancis ke babak final karena gagal menjaga asa untuk menjadi juara di ajang tersebut.

Ya, Timnas Prancis baru saja kalah 1-2 dari Spanyol di babak semifinal Euro 2024. Laga itu berlangsung di Allianz Arena, Rabu (10/7/2024) dini hari WIB.

Usai meraih hasil minor itu, William Saliba mengatakan sebenarnya Prancis sangat ingin dapat lolos ke partai final. Namun, apa daya Timnas Prancis disingkirkan Spanyol dalam laga tersebut.

“Kami kecewa karena kami seharusnya bisa berbuat lebih baik," kata William Saliba, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (10/7/2024).