Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Bek Timnas Prancis William Saliba yang Kecewa Berat Usai Disingkirkan Spanyol di Semifinal Euro 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |09:58 WIB
Curhat Bek Timnas Prancis William Saliba yang Kecewa Berat Usai Disingkirkan Spanyol di Semifinal Euro 2024
Laga Timnas Spanyol vs Timnas Prancis di semifinal Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

CURHAT bek Timnas Prancis, William Saliba, yang kecewa berat usai disingkirkan Spanyol di semifinal Euro 2024. Dia mengaku kecewa berat gagal membawa Prancis ke babak final karena gagal menjaga asa untuk menjadi juara di ajang tersebut.

Ya, Timnas Prancis baru saja kalah 1-2 dari Spanyol di babak semifinal Euro 2024. Laga itu berlangsung di Allianz Arena, Rabu (10/7/2024) dini hari WIB.

Timnas Spanyol vs Timnas Prancis. Foto: Reuters

Usai meraih hasil minor itu, William Saliba mengatakan sebenarnya Prancis sangat ingin dapat lolos ke partai final. Namun, apa daya Timnas Prancis disingkirkan Spanyol dalam laga tersebut.

“Kami kecewa karena kami seharusnya bisa berbuat lebih baik," kata William Saliba, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (10/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633811/diva-zahra-absen-dari-sesi-practice-dan-shakedown-putaran-5-kejurnas-sprint-rally-demi-kuliah-nrx.webp
Diva Zahra Absen dari Sesi Practice dan Shakedown Putaran 5 Kejurnas Sprint Rally Demi Kuliah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/27/moh_zaki_ubaidillah.jpg
Zaki Ubaidillah Tembus Semifinal BWF World Junior Championships 2025 usai Singkirkan Wakil China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement