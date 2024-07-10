Hasil Timnas Spanyol vs Prancis: Dani Olmo Bawa La Furia Roja Berbalik Unggul 2-1

TIMNAS Spanyol bangkit dan berbalik unggul atas Prancis. Kali ini Dani Olmo mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25.

Umpan silang mendatarnya ke arah Lamine Yamal berbelok masuk ke gawang setelah menyentuh bek Prancis. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Spanyol.

Berikut Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Timnas Prancis

Timnas Spanyol XI (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas, Nacho, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernandez, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Alvaro Morata.

Pelatih: Luis de la Fuente

Timnas Prancis XI (4-3-1-2): Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, N’Golo Kante, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembele; Kolo Muani, Kylian Mbappe.

Pelatih: Didier Deschamps

(Admiraldy Eka Saputra)