HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Spanyol vs Prancis: Dani Olmo Bawa La Furia Roja Berbalik Unggul 2-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |02:33 WIB
Hasil Timnas Spanyol vs Prancis: Dani Olmo Bawa <i>La Furia Roja</i> Berbalik Unggul 2-1
Dani Olmo bawa Spanyol berbalik unggul 2-1 atas Prancis (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Spanyol bangkit dan berbalik unggul atas Prancis. Kali ini Dani Olmo mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25.

Umpan silang mendatarnya ke arah Lamine Yamal berbelok masuk ke gawang setelah menyentuh bek Prancis. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Spanyol.

Berikut Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Timnas Prancis

Timnas Spanyol XI (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas, Nacho, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernandez, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Alvaro Morata.

Pelatih: Luis de la Fuente

Timnas Prancis XI (4-3-1-2): Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, N’Golo Kante, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembele; Kolo Muani, Kylian Mbappe.

Pelatih: Didier Deschamps

(Admiraldy Eka Saputra)

      
