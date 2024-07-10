Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Inggris Diragukan Menang Lawan Belanda di Semifinal Euro 2024, Gareth Southgate: Segala Sesuatu Bisa Terjadi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |01:25 WIB
Timnas Inggris Diragukan Menang Lawan Belanda di Semifinal Euro 2024, Gareth Southgate: Segala Sesuatu Bisa Terjadi
Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Timnas Inggris, Gareth Southgate, berbicara mengenai kualitas Belanda jelang pertemuan kedua tim di Semifinal Euro 2024. Southgate menilai De Oranje akan menjadi tantangan sesungguhnya bagi The Three Lions.

Timnas Inggris akan menghadapi Belanda di babak semifinal Euro 2024. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, Kamis (11/7/2024) dini hari WIB.

Jelang laga tersebut, Southgate menyebut Belanda akan menjadi lawan yang kuat bagi Inggris. Pasalnya, sepanjang perjalanannya, Tiga Singa bisa dibilang belum bersua tim-tim kuat Eropa.

Faktanya memang seperti itu. Di babak grup, Inggris bertemu Denmark, Slovenia, dan Serbia. Lalu di 16 besar bertemu Slovakia, dan Swiss di perempat final. Lain cerita dengan Belanda yang sempat menjajal kekuatan Prancis di babak grup.

“Tidak diragukan lagi bahwa mereka (Belanda) memiliki kualitas yang lebih baik dibanding tim-tim yang sudah kami hadapi sejauh ini,” kata Southgate, dipetik dari situs resmi UEFA, Selasa (9/7/2024).

“Belanda memiliki sedikit lebih banyak kualitas, menurut saya, di beberapa area lapangan, dan ada sedikit ruang untuk kesalahan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
