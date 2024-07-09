Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024 Malam Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |21:53 WIB
Link Live Streaming Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024 Malam Ini
Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Spanyol vs Timnas Prancis bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Timnas Prancis akan bersua dengan Spanyol di babak semifinal Euro 2024 yang berlangsung di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Rabu (10/7/2024) pukul 02.00 WIB.

Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps meminta timnya bermain lebih solid jelang menghadapi. Deschamps menyadari, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- kuat dalam permainan ofensif.

Laga mendatang akan menjadi pertemuan krusial bagi kedua tim. Les Bleus -julukan Timnas Prancis- diketahui unggul secara statistik pertemuan atas Spanyol di Euro.

Empat kemenangan dan satu kali imbang menjadi modal bagus bagi pasukan Didier Deschamps. Namun demikian, pertemuan kali ini akan berbeda.

Deschamps menyadari betapa mengerikannya permainan ofensif La Furia Roja. Sebab itu, eks pelatih Juventus tersebut meminta anak asuhnya bermain lebih solid dalam laga mendatang.

"Yang pasti, itu adalah sesuatu yang sangat penting, mengingat kemampuan menyerang yang dimiliki tim Spanyol ini," kata Deschamps dikutip dari laman resmi Euro 2024, Selasa (9/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633501/suasana-ruang-ganti-pemain-dan-banyak-keanehan-saat-timnas-indonesia-gagal-lolos-ke-piala-dunia-2026-nvz.webp
Suasana Ruang Ganti Pemain dan Banyak Keanehan saat Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/rinov_rivaldy.jpg
Banjir Duet Baru! Rinov/Yeremia dan Gloria/Aquino Siap Panaskan Indonesia International Challenge 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement