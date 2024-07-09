Link Live Streaming Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Spanyol vs Timnas Prancis bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Timnas Prancis akan bersua dengan Spanyol di babak semifinal Euro 2024 yang berlangsung di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Rabu (10/7/2024) pukul 02.00 WIB.

Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps meminta timnya bermain lebih solid jelang menghadapi. Deschamps menyadari, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- kuat dalam permainan ofensif.

Laga mendatang akan menjadi pertemuan krusial bagi kedua tim. Les Bleus -julukan Timnas Prancis- diketahui unggul secara statistik pertemuan atas Spanyol di Euro.

Empat kemenangan dan satu kali imbang menjadi modal bagus bagi pasukan Didier Deschamps. Namun demikian, pertemuan kali ini akan berbeda.

Deschamps menyadari betapa mengerikannya permainan ofensif La Furia Roja. Sebab itu, eks pelatih Juventus tersebut meminta anak asuhnya bermain lebih solid dalam laga mendatang.

"Yang pasti, itu adalah sesuatu yang sangat penting, mengingat kemampuan menyerang yang dimiliki tim Spanyol ini," kata Deschamps dikutip dari laman resmi Euro 2024, Selasa (9/7/2024).