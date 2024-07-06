Gagal Juara Euro 2024, Cristiano Ronaldo Pensiun dari Timnas Portugal?

GAGAL juara Euro 2024, Cristiano Ronaldo pensiun dari Timnas Portugal? Statement pascalaga Inilah yang sedang ditunggu-tunggu pencinta sepakbola di seluruh dunia.

Dini hari tadi, Cristiano Ronaldo membela Timnas Portugal untuk menghadapi Timnas Prancis di Perempatfinal Euro 2024. Diharapkan mencetak gol, Cristiano Ronaldo justru dikunci pemain belakang lawan.

(Cristiano Ronaldo pensiun dari Timnas Portugal? (Foto: REUTERS)

Sepanjang laga, Cristiano Ronaldo hanya melepaskan satu shot on target. Singkat kata, laga Portugal vs Prancis sama kuat 0-0 hingga 90 menit waktu normal dan babak tambahan 2x15 menit.

Karena skor sama kuat 0-0, laga berlanjut ke adu tendangan penalti. Di babak ini, Cristiano Ronaldo maju sebagai eksekutor penalti pertama Portugal. Tendangan pesepakbola 39 tahun ini pun meluncur mulus ke gawang Prancis kawalan Mike Maignan.

Sayangnya, satu dari empat eksekutor penalti Portugal (Joao Felix) gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangan Joao Felix hanya membentur gawang. Sementara itu, lima eksekutor Prancis menjalankan tugasnya secara brilian sekaligus memastikan kelolosan mereka ke semifinal Euro 2024 lewat kemenangan skor 5-3.

Di sisi lain, Cristiano Ronaldo dan Portugal harus rela tersingkir di Perempatfinal Euro 2024. Apakah Cristiano Ronaldo langsung memutuskan pensiun dari Timnas Portugal usai kekalahan ini?