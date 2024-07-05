Hasil FC Dallas vs Portland Timbers di MLS 2024: Maarten Paes dkk Menang Tipis 3-2

FC DALLAS meraih hasil positif pada laga lanjutan MLS 2024. Menghadapi Portland Timbers, Jumat (5/7/202) pagi WIB, FC Dallas menang tipis dengan skor akhir 3-2.

Kemenangan ini membawa Maarten Paes dan rekan-rekan naik ke peringkat 11 di klasemen wilayah barat. FC Dallas mengoleksi 23 poin di pekan ke-21.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Portland langsung mendapatkan peluang di satu menit pertama, namun masih diamankan oleh Maarten Paes. Tim polesan Phil Neville itu sukses menjebol gawang FC Dallas di menit ke-8 setelah Antony sukses memanfaatkan bola muntahan dari Paes.

FC Dallas mencoba untuk merespons gol cepat itu. Tapi, tim polesan Peter Luccin ini terlihat masih cukup kesulitan membongkar pertahanan lawan. Hingga laga memasuki menit ke-25, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Pertandingan berjalan cukup alot meskipun kedua tim saling jual beli serangan. Pasalnya, serangan yang mereka lancarkan belum ada yang efektif sehingga tak kunjung mengubah papan skor.

Sampai akhirnya, Portland mendapat peluang terbaik di menit ke-41 lewat tendangan Jonathan Rodriguez yang masih melebar dari gawang Paes. Tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai akhir babak pertama, FC Dallas tertinggal 0-1.