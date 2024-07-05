Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Dallas vs Portland Timbers di MLS 2024: Maarten Paes dkk Menang Tipis 3-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |11:14 WIB
Hasil FC Dallas vs Portland Timbers di MLS 2024: Maarten Paes dkk Menang Tipis 3-2
FC Dallas menang tipis 3-2 atas Portland Timbers di MLS 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

FC DALLAS meraih hasil positif pada laga lanjutan MLS 2024. Menghadapi Portland Timbers, Jumat (5/7/202) pagi WIB, FC Dallas menang tipis dengan skor akhir 3-2.

Kemenangan ini membawa Maarten Paes dan rekan-rekan naik ke peringkat 11 di klasemen wilayah barat. FC Dallas mengoleksi 23 poin di pekan ke-21.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Portland langsung mendapatkan peluang di satu menit pertama, namun masih diamankan oleh Maarten Paes. Tim polesan Phil Neville itu sukses menjebol gawang FC Dallas di menit ke-8 setelah Antony sukses memanfaatkan bola muntahan dari Paes.

FC Dallas mencoba untuk merespons gol cepat itu. Tapi, tim polesan Peter Luccin ini terlihat masih cukup kesulitan membongkar pertahanan lawan. Hingga laga memasuki menit ke-25, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Pertandingan berjalan cukup alot meskipun kedua tim saling jual beli serangan. Pasalnya, serangan yang mereka lancarkan belum ada yang efektif sehingga tak kunjung mengubah papan skor.

Sampai akhirnya, Portland mendapat peluang terbaik di menit ke-41 lewat tendangan Jonathan Rodriguez yang masih melebar dari gawang Paes. Tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai akhir babak pertama, FC Dallas tertinggal 0-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/51/3134679/maarten_paes_antar_fc_dallas_menang_4_3_atas_inter_miami-0w21_large.jpg
Kisah Maarten Paes Sukses Bikin Lionel Messi Geleng-Geleng Kepala dan Buyarkan Rekor Inter Miami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/51/3066085/hasil-fc-dallas-vs-los-angeles-fc-di-mls-2024-hampir-cleansheet-maarten-paes-dkk-sikat-olivier-giroud-cs-3-1-JELFX7IOrR.jpg
Hasil FC Dallas vs Los Angeles FC di MLS 2024: Hampir Cleansheet, Maarten Paes Dkk Sikat Olivier Giroud Cs 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/51/3064858/hasil-real-salt-lake-vs-fc-dallas-di-mls-2024-maarten-paes-dkk-kalah-2-3-UlgtEk98B7.jpg
Hasil Real Salt Lake vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Kalah 2-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/51/3057106/hasil-fc-dallas-vs-colorado-rapids-di-mls-2024-maarten-paes-dkk-tumbang-2-3-usyY0AkfKi.jpg
Hasil FC Dallas vs Colorado Rapids di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Tumbang 2-3
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/13/11/1631621/timnas-indonesia-gagal-ke-piala-dunia-2026-pengamat-sentil-kebijakan-pergantian-sty-ke-patrick-kluivert-twv.jpg
Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Pengamat Sentil Kebijakan Pergantian STY ke Patrick Kluivert
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/timnas_indonesia_u_22.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs India di Laga Uji Coba Jilid 2 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement