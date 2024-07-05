Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tampil Buruk, Lionel Messi Digendong Emiliano Martinez saat Timnas Argentina Lolos Semifinal Copa America 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |10:29 WIB
Tampil Buruk, Lionel Messi Digendong Emiliano Martinez saat Timnas Argentina Lolos Semifinal Copa America 2024
Lionel Messi tampil buruk di laga Argentinavs Ekuador di perempatfinal Copa America 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

LIONEL Messi “digendong” Emiliano Martinez dan kawan-kawan saat Timnas Argentina menang adu penalti 4-2 atas Ekuador di perempatfinal Copa America 2024 yang dilangsungkan di NRG Stadium, Houston, Texas, Jumat (5/7/2024) pagi WIB.

Penyematan itu muncul karena La Pulga -julukan Lionel Messi- bermain buruk sepanjang laga. Laman statistik whoscored bahkan memberikan nilai 5,8 kepada pesepakbola 37 tahun tersebut.

Lionel Messi tampil minor di laga Argentina vs Ekuador. (Foto: REUTERS)

(Lionel Messi tampil minor di laga Argentina vs Ekuador. (Foto: REUTERS)

Jumlah itu merupakan yang terendah ketimbang personel Timnas Argentina lain. Nilai 5,8 sama persis dengan gelandang Timnas Argentina, Rodrigo De Paul.

Sepanjang laga, Lionel Messi hanya melepaskan satu tembakan, itu pun tidak tepat sasaran. Singkat kata, laga Argentina vs Ekuador sama kuat 1-1 di waktu normal.

Gol Argentina dicetak Lisandro Martinez pada menit 35 memanfaatkan assist Alexis MacAllister. Sementara itu, Ekuador menyamakan kedudukan lewat Kevin Rodriguez di menit 90+1.

Karena skor sama kuat 1-1, laga berlanjut ke adu tendangan penalti, tanpa perpanjangan waktu 2x15 menit. Lionel Messi yang maju sebagai eksekutor penalti pertama gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036412/wakil-presiden-argentina-bela-enzo-fernandez-yang-dianggap-rasis-kepada-pemain-timnas-prancis-jxE3nfuBrY.jpg
Wakil Presiden Argentina Bela Enzo Fernandez yang Dianggap Rasis kepada Pemain Timnas Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035591/chelsea-buka-suara-soal-aksi-rasis-yang-dibuat-enzo-fernandez-langsung-dipecat-Fn7XnoZLd6.jpg
Chelsea Buka Suara soal Aksi Rasis yang Dibuat Enzo Fernandez, Langsung Dipecat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035539/3-pemain-chelsea-yang-auto-unfollow-dan-sakit-hati-karena-enzo-fernandez-bernyanyi-rasis-usai-menang-copa-america-2024-j87dCuYCLd.jpg
3 Pemain Chelsea yang Auto Unfollow dan Sakit Hati karena Enzo Fernandez Bernyanyi Rasis Usai Menang Copa America 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/51/3035464/enzo-fernandez-minta-maaf-buntut-nyanyikan-lagu-berbau-rasis-dalam-perayaan-timnas-argentina-juara-copa-america-2024-sXHBaGZeF5.jpg
Enzo Fernandez Minta Maaf, Buntut Nyanyikan Lagu Berbau Rasis dalam Perayaan Timnas Argentina Juara Copa America 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631397/kluivert-minta-publik-bangga-dengan-timnas-indonesia-meski-gagal-ke-piala-dunia-2026-mcc.webp
Kluivert Minta Publik Bangga dengan Timnas Indonesia meski Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/20/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Heboh! Kluivert Cs Diam di Bench saat Pemain Timnas Indonesia Keliling Lapangan Minta Maaf ke Suporter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement