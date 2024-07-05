Tampil Buruk, Lionel Messi Digendong Emiliano Martinez saat Timnas Argentina Lolos Semifinal Copa America 2024

Lionel Messi tampil buruk di laga Argentinavs Ekuador di perempatfinal Copa America 2024. (Foto: REUTERS)

LIONEL Messi “digendong” Emiliano Martinez dan kawan-kawan saat Timnas Argentina menang adu penalti 4-2 atas Ekuador di perempatfinal Copa America 2024 yang dilangsungkan di NRG Stadium, Houston, Texas, Jumat (5/7/2024) pagi WIB.

Penyematan itu muncul karena La Pulga -julukan Lionel Messi- bermain buruk sepanjang laga. Laman statistik whoscored bahkan memberikan nilai 5,8 kepada pesepakbola 37 tahun tersebut.

(Lionel Messi tampil minor di laga Argentina vs Ekuador. (Foto: REUTERS)

Jumlah itu merupakan yang terendah ketimbang personel Timnas Argentina lain. Nilai 5,8 sama persis dengan gelandang Timnas Argentina, Rodrigo De Paul.

Sepanjang laga, Lionel Messi hanya melepaskan satu tembakan, itu pun tidak tepat sasaran. Singkat kata, laga Argentina vs Ekuador sama kuat 1-1 di waktu normal.

Gol Argentina dicetak Lisandro Martinez pada menit 35 memanfaatkan assist Alexis MacAllister. Sementara itu, Ekuador menyamakan kedudukan lewat Kevin Rodriguez di menit 90+1.

Karena skor sama kuat 1-1, laga berlanjut ke adu tendangan penalti, tanpa perpanjangan waktu 2x15 menit. Lionel Messi yang maju sebagai eksekutor penalti pertama gagal menjalankan tugasnya dengan baik.