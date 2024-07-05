Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Scaloni Minta Argentina Tak Remehkan Ekuador di Perempatfinal Copa America 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |00:08 WIB
Lionel Scaloni Minta Argentina Tak Remehkan Ekuador di Perempatfinal Copa America 2024
Lionel Scaloni dan Lionel Messi di Copa America 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Timnas Argentina, Lionel Scaloni meminta timnya tidak meremehkan Ekuador di perempatfinal Copa America 2024. Tim Tango tidak boleh berpatok pada statistik kedua tim jelang laga tersebut.

Timnas Argentina akan berhadapan dengan Ekuador di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat pada Jumat (5/7/2024). Pertandingan itu akan menjadi pertemuan ke-17 bagi kedua tim di ajang Copa America.

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- tercatat unggul jauh secara statistik atas Ekuador. Dalam 16 pertemuan sebelumnya, Argentina mampu membukukan 11 kemenangan dan lima kali imbang.

Artinya, La Albiceleste belum pernah kalah dari Timnas Ekuador di Copa America. Walau demikian, Scaloni menganggap statistik hanyalah kumpulan sejarah. Pelatih berusia 46 tahun itu mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan Ekuador.

“Saya tidak percaya pada statistik, mereka (Ekuador) siap untuk menghancurkan. Mari kita berharap mereka tidak melakukannya. Ekuador adalah tim yang bekerja dengan baik, mereka memiliki pemain bagus dan pelatih yang bagus,” kata Scaloni dinukil dari TYC Sport, Kamis (4/7/2024).

“Mereka adalah salah satu tim bagus di Copa América. Mereka punya peluang nyata untuk bisa bertarung di Copa América. Tidak ada pertandingan yang sama, tidak peduli seberapa sering kami bermain akhir-akhir ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036412/wakil-presiden-argentina-bela-enzo-fernandez-yang-dianggap-rasis-kepada-pemain-timnas-prancis-jxE3nfuBrY.jpg
Wakil Presiden Argentina Bela Enzo Fernandez yang Dianggap Rasis kepada Pemain Timnas Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035591/chelsea-buka-suara-soal-aksi-rasis-yang-dibuat-enzo-fernandez-langsung-dipecat-Fn7XnoZLd6.jpg
Chelsea Buka Suara soal Aksi Rasis yang Dibuat Enzo Fernandez, Langsung Dipecat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035539/3-pemain-chelsea-yang-auto-unfollow-dan-sakit-hati-karena-enzo-fernandez-bernyanyi-rasis-usai-menang-copa-america-2024-j87dCuYCLd.jpg
3 Pemain Chelsea yang Auto Unfollow dan Sakit Hati karena Enzo Fernandez Bernyanyi Rasis Usai Menang Copa America 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/51/3035464/enzo-fernandez-minta-maaf-buntut-nyanyikan-lagu-berbau-rasis-dalam-perayaan-timnas-argentina-juara-copa-america-2024-sXHBaGZeF5.jpg
Enzo Fernandez Minta Maaf, Buntut Nyanyikan Lagu Berbau Rasis dalam Perayaan Timnas Argentina Juara Copa America 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631461/nonton-european-qualifiers-202526-di-vision--belanda-hingga-jerman-beraksi-lxr.webp
Nonton European Qualifiers 2025/26 di VISION+ : Belanda hingga Jerman Beraksi!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/19/jay_idzes.jpg
Viral Jay Idzes Tenangkan Suporter yang Lempar Benda ke Lapangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement