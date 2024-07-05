Lionel Scaloni Minta Argentina Tak Remehkan Ekuador di Perempatfinal Copa America 2024

PELATIH Timnas Argentina, Lionel Scaloni meminta timnya tidak meremehkan Ekuador di perempatfinal Copa America 2024. Tim Tango tidak boleh berpatok pada statistik kedua tim jelang laga tersebut.

Timnas Argentina akan berhadapan dengan Ekuador di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat pada Jumat (5/7/2024). Pertandingan itu akan menjadi pertemuan ke-17 bagi kedua tim di ajang Copa America.

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- tercatat unggul jauh secara statistik atas Ekuador. Dalam 16 pertemuan sebelumnya, Argentina mampu membukukan 11 kemenangan dan lima kali imbang.

Artinya, La Albiceleste belum pernah kalah dari Timnas Ekuador di Copa America. Walau demikian, Scaloni menganggap statistik hanyalah kumpulan sejarah. Pelatih berusia 46 tahun itu mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan Ekuador.

“Saya tidak percaya pada statistik, mereka (Ekuador) siap untuk menghancurkan. Mari kita berharap mereka tidak melakukannya. Ekuador adalah tim yang bekerja dengan baik, mereka memiliki pemain bagus dan pelatih yang bagus,” kata Scaloni dinukil dari TYC Sport, Kamis (4/7/2024).

“Mereka adalah salah satu tim bagus di Copa América. Mereka punya peluang nyata untuk bisa bertarung di Copa América. Tidak ada pertandingan yang sama, tidak peduli seberapa sering kami bermain akhir-akhir ini,” tambahnya.