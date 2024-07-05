Sudah Gabung Latihan Persib Bandung, Nick Kuipers Komentari Pergantian Tandemnya

BANDUNG - Nick Kuipers kembali bergabung dengan Persib Bandung usai diliburkan selama satu bulan seiring berakhirnya Liga 1 2023-2024. Bahkan, bek asal Belanda itu langsung terlibat dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Jumat (5/7/2024).

Bek bernomor punggung 2 itu mengaku tidak melakukan banyak kegiatan selama libur. Ia merasa kondisinya baik-baik saja meski sudah libur selama satu bulan.

“Tapi setelah itu saya mulai berlatih lagi dan sekarang saya merasa bagus. Hari ini juga saat berlatih saya merasa bagus jadi tidak ada masalah,” ungkap Kuipers usai menjalani latihan kepada awak media, Jumat (5/7/2024).

Pemain berusia 31 tahun itu mengakui sudah mengetahui pergantian bek asing yang dilakukan Persib jelang menghadapi musim 2024-2025. Maung Bandung melepas Alberto Rodriguez dan menggantinya dengan Mateo Kocijan.

Menurut Kuipers, Rodriguez merupakan orang yang baik dan pemain yang baik serta bagus untuk tim. Namun, ia merasa seluruh pemain memiliki hak untuk mengambil keputusan hingga akhirnya hengkang dari Persib.

“Ini semua tergantung padanya, saya tentunya akan merasa senang jika dia bertahan tapi ini sepakbola, pemain datang dan pergi, dan dia memutuskan untuk pergi. Kami harus tetap melanjutkan pekerjaan tanpanya dan saya percaya tim merekrut pemain baru,” tutur Kuipers.

Sementara mengenai Kocijan yang dipercaya sebagai penggantinya, Kuipers mengaku belum mengenalnya. Karena itu, ia harus bertemu lebih dulu sebelum memberikan penilaian.