5 Pesepakbola Top Dunia yang Paling Kaya pada 2024, Nomor 1 Pernah Lawan Persija Jakarta Tembus Rp326 Triliun!

5 pesepakbola top dunia yang paling kaya pada 2024 menarik diulas. Salah satunya pemain yang pernah melawan Persija Jakarta. Dia punya kekayaan mencapai Rp326 triliun.

Aksi ciamik sejumlah pesepakbola di atas lapangan telah berhasil membawa nama mereka makin tenar. Mereka pun akhirnya bisa meraup banyak pundi-pundi uang seiring tenarnya nama mereka.

Lantas, siapa saja pesepakbola itu? Dilansir dari Financial Express, berikut 5 pesepakbola top dunia yang paling kaya pada 2024.

5. Neymar Jr (USD200 Juta atau Rp3,2 Triliun)





Salah satu pesepakbola top dunia yang paling kaya pada 2024 adalah Neymar Jr. Karier Neymar berjalan fantastis karena dirinya memang punya bakat gemilang. Dia pun menyabet banyak penghargaan bergengsi.

Tak hanya sukses dalam meniti karier di level klub, Neymar juga punya pengaruh besar di panggung internasional. Ia memainkan peran penting dalam perjalanan Brasil meraih medali emas Olimpiade pada 2016. Kontribusinya berlanjut dengan kemenangan Brasil di Copa America 2019. semakin mengukuhkan warisannya sebagai tokoh kunci dalam sejarah sepakbola negaranya.

Kariernya yang cemerlang telah membawanya mendapat bayaran besar. Dia bahkan mengantongi kekayaan sebesar USD200 juta atau sekira Rp3,2 triliun.

4. David Beckham (USD450 Juta atau Rp7,3 Triliun)





David Beckham memang telah pensiun sebagai pesepakbola profesional. Tapi, legenda Manchester United ini tak sepenuhnya meninggalkan dunia sepakbola karena masih punya klub sepakbola, yakni Inter Miami.

Tak ayal, Beckham tetap menjadi ikon global dalam dunia sepakbola. Kesuksesan luar biasa Beckham di lapangan membuatnya mendapat banyak pundi-pundi uang. Apalagi, dia punya kecerdasan dalam menjalani bisnis sehingga telah mengumpulkan kekayaan bersih sebesar USD450 juta atau sekira Rp7,3 triliun.