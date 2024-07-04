Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ada Marselino Ferdinan hingga Alfeandra Dewangga, Pemain Timnas Indonesia Bikin Heboh Jakarta Fair Kemayoran 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |20:06 WIB
Ada Marselino Ferdinan hingga Alfeandra Dewangga, Pemain Timnas Indonesia Bikin Heboh Jakarta Fair Kemayoran 2024
Marselino Ferdinan dan para pemain Timnas Indonesia di Jakarta Fair Kemayoran 2024. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Pemain-pemain Timnas Indonesia bikin heboh Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2024, Jakarta, pada Kamis (4/7/2024). Kehadiran Marselino Ferdinan hingga Alfeandra Dewangga langsung ramai disorot pengunjung.

Ya, gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2024 diwarnai dengan kehadiran para pemain Timnas Indonesia. Ada Marselino Ferdinan, Malik Risaldi, Edo Febriansah, dan Alfeandra Dewangga, serta pemain Persita Tangerang, Jack Brown.

Marselino Ferdinan dan para pemain Timnas Indonesia di Jakarta Fair Kemayoran. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

(Marselino Ferdinan dan para pemain Timnas Indonesia di Jakarta Fair Kemayoran. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di sana, Marselino yang menjadi sorotan para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2024. Sebab, nama pemain itu dieluh-eluhkan terus oleh para fans.

Marselino Ferdinan mengatakan sangat senang bisa berjumpa langsung dengan penggemar skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Dia dan para pemain lain Timnas Indonesai itu hadir di Jakarta Fair Kemayoran 2024 dalam acara Meet & Greet bersama PSSI di Rumah Indofood, JFK, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

"Kegiatan sangat positif bagi semua pihak," kata Marselino dalam kegiatan itu.

Halaman: 1 2
1 2
      
