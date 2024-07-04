Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gabung Persebaya Surabaya, Francisco Rivera Miliki Statistik Apik hingga Raih Pemain Terbaik Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |06:07 WIB
Gabung Persebaya Surabaya, Francisco Rivera Miliki Statistik Apik hingga Raih Pemain Terbaik Liga 1 2023-2024
Pemain anyar Persebaya Surabaya, Francisco Rivera. (Foto: Media Persebaya)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya berhasil mendatangkan Francisco Rivera di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Berstatus sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu, Rivera memang memiliki statistik apik hingga pantas meraih gelar individu tersebut.

Tak ayal kehadiran Rivera disambut baik oleh para pendukung Persebaya. Bahkan ia sudah diperkenalkan dan debut di laga ekshibisi memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-97 Persebaya.

Di laga melawan Persibo Bojonegoro itu, memang Rivera baru tampil sekitar lima menit di babak kedua, sebelum pertandingan berakhir. Belum banyak kemampuan yang diperlihatkan oleh playmaker asal Meksiko, yang berakhir dengan skor 2 - 0 untuk Persebaya.

Rivera memang layak dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu. Perannya di tim Laskar Sappe Kerap, julukan Madura United cukup sentral hingga berhasil membawa Madura United hingga final Liga 1 seri Championship sebelum dikalahkan Persib Bandung.

Francisco Rivera

Madura menjadi tim berhasil mencuri kemenangan tipis 2 - 3, atas pemuncak klasemen di seri reguler Liga 1, yaitu Borneo FC. Peran persepakbola 29 tahun cukup sentral di laga Championship saja, dua assist ia lesakkan di kandang Borneo FC, yang membuat Madura United lolos ke final.

Di Liga 1 reguler sebanyak 32 penampilannya, 9 gol dan 16 asisst ia persembahkan. Hasil ini menempatkan Rivera sebaik nomor dua top assist atau pemberi umpan terbanyak dengan 16 umpan, setelah Stefano Lilipaly di Borneo FC dengan 17 umpan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/51/1631323/pon-bela-diri-kudus-2025-aksi-bintang-hollywood-yayan-ruhian-dan-cecep-arif-rahman-hipnotis-ribuan-penonton-agj.webp
PON Bela Diri Kudus 2025: Aksi Bintang Hollywood Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman Hipnotis Ribuan Penonton
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Trending Topic usai Timnas Indonesia Dikalahkan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement