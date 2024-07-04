Gabung Persebaya Surabaya, Francisco Rivera Miliki Statistik Apik hingga Raih Pemain Terbaik Liga 1 2023-2024

SURABAYA - Persebaya Surabaya berhasil mendatangkan Francisco Rivera di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Berstatus sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu, Rivera memang memiliki statistik apik hingga pantas meraih gelar individu tersebut.

Tak ayal kehadiran Rivera disambut baik oleh para pendukung Persebaya. Bahkan ia sudah diperkenalkan dan debut di laga ekshibisi memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-97 Persebaya.

Di laga melawan Persibo Bojonegoro itu, memang Rivera baru tampil sekitar lima menit di babak kedua, sebelum pertandingan berakhir. Belum banyak kemampuan yang diperlihatkan oleh playmaker asal Meksiko, yang berakhir dengan skor 2 - 0 untuk Persebaya.

Rivera memang layak dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu. Perannya di tim Laskar Sappe Kerap, julukan Madura United cukup sentral hingga berhasil membawa Madura United hingga final Liga 1 seri Championship sebelum dikalahkan Persib Bandung.

Madura menjadi tim berhasil mencuri kemenangan tipis 2 - 3, atas pemuncak klasemen di seri reguler Liga 1, yaitu Borneo FC. Peran persepakbola 29 tahun cukup sentral di laga Championship saja, dua assist ia lesakkan di kandang Borneo FC, yang membuat Madura United lolos ke final.

Di Liga 1 reguler sebanyak 32 penampilannya, 9 gol dan 16 asisst ia persembahkan. Hasil ini menempatkan Rivera sebaik nomor dua top assist atau pemberi umpan terbanyak dengan 16 umpan, setelah Stefano Lilipaly di Borneo FC dengan 17 umpan.