HOME BOLA LIGA INDONESIA

Perkuat Lini Pertahanan, PSS Sleman Rekrut Kiper asal Brasil Setinggi Lebih dari 2 Meter!

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |03:29 WIB
Perkuat Lini Pertahanan, PSS Sleman Rekrut Kiper asal Brasil Setinggi Lebih dari 2 Meter!
Pemain anyar PSS Sleman, Alan Bernardon. (Foto: Instagram/pssleman)




SLEMAN PSS Sleman resmi mendatangkan kiper setinggi 2,01 meter bernama Alan José Bernardon. Penjaga gawang asal Brasil itu direkrut karena PSS sadar gawang mereka terlalu mudah dibobol pada Liga 1 2023-2024.

Masalah lemahnya lini belakang menjadi perhatian utama manajemen PSS, sehingga mereka berburu penjaga gawang yang sebelumnya menjadi masalah diubah menjadi nilai tambah. Setelah melalui berbagai diskusi dan pencarian, PSS memutuskan satu nama, yakni kiper asal Brasil setinggi 2,01 meter, Alan Bernardon.

"PSS Sleman telah membuka kesempatan lebar bagi peningkatan karir saya di posisi penjaga gawang. Bermain di hadapan suporter PSS yang berdedikasi dengan energi dan antusiasme tinggi kepada tim, hal tersebut tidak hanya menjadi pengalaman saya. Tentunya itu menjadi dorongan memberikan penampilan maksimal di setiap pertandingan," ujar Alan di Omah PSS, Sleman, Kamis (4/7/2024).

Melanjutkan karir sepak bola profesionalnya di luar Brasil, Alan mengaku tentu akan menghadapi perbedaan budaya, konsumsi makanan dan bahasa. Aspek bahasa diakui Alan menjadi tantangan terbesar setiba di PSS. Namun, Ia tidak mau terpaku dengan idiom bahasa sepak bola yang bersifat universal. Menurutnya, menjadi lebih baik dibarengi dengan keinginan belajar bahasa Indonesia.

Alan Bernardon

"Saya percaya bahwa bahasa sepak bola bersifat universal. Demi memudahkan komunikasi dengan rekan satu tim dan staf pelatih, saya bertekad untuk mempelajari dasar-dasar bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan latihan, saya akan mengatasi kendala bahasa tersebut," ucap penjaga gawang pengagum Petr Cech ini.

Bagi Alan, adaptasi dengan cuaca seperti di Indonesia menjadi lebih mudah. Sebab, ia sudah terbiasa dengan iklim tropis seperti halnya di Brasil.

