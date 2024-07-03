Jadwal Perempatfinal Euro 2024: 8 Negara Terbarik Eropa Saling Sikut, Ada Spanyol vs Jerman!

Timnas Spanyol siap tempur menghadapi Jerman di perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

JADWAL perempatfinal Euro 2024 resmi dirilis setelah UEFA mengetahui delapan negara yang lolos ke babak 8 besar. Sebanyak delapan negara yang melaju ke babak delapan besar Euro 2024 adalah Spanyol, tuan rumah Jerman, Prancis, Portugal, Inggris, Swiss, Belanda dan Turki.

Belanda dan Turki menjadi dua tim terakhir yang memesan tempat di Perempatfinal Euro 2024. Belanda lolos ke Perempatfinal Euro 2024 setelah menang 3-0 atas Rumania dini hari tadi.

(Timnas Belanda (jersey biru) menang 3-0 atas Rumania di 16 besar Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Sementara itu, Turki secara luar biasa menumbangkan juara Grup D, Austria, dengan skor 2-1. Lantas, kapan babak Perempatfinal Euro 2024 bergulir?

Sesuai jadwal, laga pembuka babak Perempatfinal Euro 2024 digelar di MHPArena, Stuttgart, pada pada Jumat, 5 Juli 2024 pukul 23.00 WIB. Laga pertama Perempatfinal Euro 2024 mempertemukan dua calon kuat juara, Spanyol dan Jerman.

Spanyol selalu menang dalam empat laga yang dijalani. Sementara itu, Jerman juga tidak kalah ganasnya, yakni belum terkalahkan dalam empat laga yang dilewati.

Selanjutnya pada Sabtu 6 Juli 2024 pukul 02.00 WIB mempertemukan duel Prancis vs Portugal di Volksparkstadion. Dua tim ini sama-sama lolos ke Perempatfinal Euro 2024 lewat cara yang dramatis.