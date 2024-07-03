Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Prancis Susah Payah Kalahkan Belgia di 16 Besar Euro 2024, Didier Deschamps Tetap Lempar Pujian ke Kylian Mbappe Cs

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |04:35 WIB
Timnas Prancis Susah Payah Kalahkan Belgia di 16 Besar Euro 2024, Didier Deschamps Tetap Lempar Pujian ke Kylian Mbappe Cs
Para pemain Timnas Prancis kala berlaga. (Foto: Reuters)
PELATIH Timnas Prancis, Didier Deschamps, membicarakan penampilan timnya yang harus susah payah kalahkan Timnas Belgia di 16 besar Euro 2024. Meski sempat kesulitan, Deschamps tetap lempar pujian dengan menyebut performa timnya telah meningkat dari sebelumnya.

Beraksi di Dusseldorf Arena, Jerman, Senin 1 Juli 2024 malam WIB, Les Bleus -julukan Prancis- tampil mendominasi sepanjang permainan. Namun, mereka sulit menembus pertahanan Belgia, yang bermain sangat bertahan.

Timnas Prancis

Beberapa peluang berbahaya sebenarnya bisa didapatkan oleh Prancis. Namun, penyelesaian akhir mereka benar-benar buruk sehingga hanya mampu menghasilkan dua tembakan ke gawang saja dari 19 sepakan yang mereka lesatkan.

Bahkan, satu-satunya gol yang mereka ciptakan datang dari gol bunuh diri Jan Verthongen pada menmit 85. Bek tengah veteran Belgia itu salah mengantisipasi tendangan Randal Kolo-Muani sehingga bola malah masuk ke gawangnya sendiri.

Kendati menang, sepanjang Euro 2024, Prancis hanya menorehkan tiga gol saja dari empat pertandingan. Sebagai favorit juara, penampilan mereka mendapat banyak kritik karena tak sesuai dengan harapan publik.

Meski begitu, Deschamps menilai permainan Kylian Mbappe dan kolega telah mengalami peningkatan dibanding sebelumnya di fase grup. Dia puas dengan permainan anak buahnya yang tidak terjebak dalam serangan balik yang berusaha dimanfaatkan The Red Devils -julukan Belgia.

“Kami membuat banyak kemajuan dan lawan kami jelas berhati-hati, meskipun di atas kertas mereka adalah tim yang menyerang. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk menciptakan peluang,” kata Deschamps, dilansir dari laman resmi UEFA, Rabu (3/7/2024).

“Kami menciptakan lebih banyak peluang daripada mereka, tetapi kami memainkan permainan menunggu dan tidak jatuh ke dalam perangkap mereka. Saya suka itu, tetapi jelas Anda tidak bisa menang hanya dengan penguasaan bola. Saya ingin kami menciptakan lebih banyak peluang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
