HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tatap Liga 1 2024-2025, Carlos Pena Ingin Gali Potensi Pemain Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |06:37 WIB
Tatap Liga 1 2024-2025, Carlos Pena Ingin Gali Potensi Pemain Persija Jakarta
Pelatih baru Persija Jakarta, Carlos Pena (Foto: laman resmi Persija Jakarta)
A
A
A

CARLOS Pena disinggung mengenai gaya permainan yang akan dimainkan di Persija Jakarta. Namun sang pelatih mengatakan tidak terlalu menghiraukan hal tersebut dan lebih fokus untuk menggali potensi terbaik skuad Macan Kemayoran.

Sebagaimana diketahui, Pena telah resmi diperkenalkan sebagai juru taktik anyar Persija untuk mengarungi Liga 1 2024/2025. Pelatih asal Spanyol itu dikontrak hanya satu musim saja.

Kehadiran Pena tentu menjadi topik yang menarik apakah bakal membuat Persija bermain dengan skema tiki-taka ala Spanyol. Namun menyoal permainan, pelatih berusia 40 tahun itu hanya bisa memastikan bakal memberikan yang terbaik untuk skuadnya.

“Saya selalu berusaha untuk mengeluarkan yang terbaik dari para pemain saya,” tutur Pena kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia beberapa hari lalu, dikutip Selasa 2 Juli 2024.

“Saya tidak terlalu dekat dengan formasi, gaya permainan, karena saya datang ke sini untuk mengeluarkan potensi terbaik para pemain,” sambungnya.

