Jadi Amunisi Baru Persebaya Surabaya, Mohammed Rashid Pasang Target Tinggi

SURABAYA – Mohammed Rashid akan jadi amunisi baru Persebaya Surabaya dalam mengarungi Liga 1 2024-2025. Siap unjuk gigi, Mohammed Rashid pun pasang target tinggi.

Mohammed Rashid sendiri diketahui memulai debutnya di Persebaya Surabaya dengan gemilang. Sebab di laga ekshibisi melawan Persibo Bojonegoro memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-97 Persebaya, Rashid berhasil mencetak satu dari dua gol kemenangan.

Rashid pun mengatakan, rasa syukurnya langsung bisa nyetel dan beradaptasi dengan tim barunya. Apalagi di laga melawan Persibo pada Sabtu lalu, ia baru masuk di babak kedua dan bisa mencetak gol.

Padahal, Mohammed Rashid baru tiba di Surabaya pada Kamis 27 Juni 2024. Dia pun baru bergabung Jumat 28 Juni 2024 sore pada latihan tim.

Alhasil, pelatih Persebaya, Paul Munster, baru memainkan Rashid di babak kedua. Tetapi, sang pemain justru menjadi pemecah kebuntuan serangan Bajul Ijo, pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya itu.

"Alhamdulillah, saya memulai dengan cukup bagus, semoga saya bisa melangkah lebih jauh. Saya harus lebih kerja keras lagi untuk mencapai target yang ditetapkan," ucap Rashid, dikonfirmasi pada Senin 1 Juni 2024.

Mohammed Rashid optimis bila dukungan sesama pemain di Persebaya, ia juga akan cepat beradaptasi. Terlebih, Persebaya juga baru saja merekrut Ardi Idrus, pemain yang sebelumnya pernah bermain dengan Rashid di Bali United.

"Insya Allah dengan bantuan semua pihak, kita semua bisa bersaing dalam perebutan gelar juara," kata pemain Timnas Palestina ini.

Secara statistik, Rashid memang cukup menawan dari musim ke musim. Ia tercatat sudah dua kali membela dua tim sebelumnya di Persib Bandung dan Bali United.

Di dua tim itu pula, pesepakbola berusia 28 tahun ini menjadi andalan timnya. Pada musim 2021-2022 saat bergabung di Persib Bandung, Rashid mengemas enam gol dan tiga assist, dari 27 penampilannya, untuk Persib Bandung.