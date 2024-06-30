Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Menilik Catatan Mentereng Mohammed Rashid, Pemain asal Palestina yang Baru Gabung Persebaya Surabaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |06:02 WIB
Menilik Catatan Mentereng Mohammed Rashid, Pemain asal Palestina yang Baru Gabung Persebaya Surabaya
Mohammed Rashid gabung Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

MOHAMMED Rashid resmi dikenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya. Kini, menarik menilik catatan mentereng dari pemain asal Palestina itu.

Ya, Rashid yang sebelumnya memperkuat Bali United di Liga 1 musim 2023-2024, diikat kontrak oleh manajemen Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- selama satu musim. Kehadiran Rashid memperbanyak opsi di lini tengah Persebaya setelah sebelumnya sudah ada Gilson Costa.

Mohammed Rashid

Pesepakbola asal Palestina ini sendiri bukanlah sosok asing di persepakbolaan Indonesia. Rashid pertama kali main di Liga 1 pada musim 2021-2022 bersama Persib Bandung. Di Persib Bandung, ia mengemas enam gol dan tiga assist, dari 27 penampilannya.

Peran Rashid di Maung Bandung begitu sentral. Ia menjadi andalan di lini tengah tim yang diasuh Robert Rene Albert. Perannya dalam gelandang bertipe breaker yang memutus serangan lawan begitu vital.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
