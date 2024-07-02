Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI-nya Korsel Kepincut Pelatih Timnas Australia Usai Gagal Dapatkan Jasa Shin Tae-yong

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |16:54 WIB
PSSI-nya Korsel Kepincut Pelatih Timnas Australia Usai Gagal Dapatkan Jasa Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Heru Haryono/MPI)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Korea Selatan (KFA) bergerak cepat mencari pelatih baru usai Shin Tae-yong memilih setia menangangi Timnas Indonesia. Menariknya sejumlah media di Korea Selatan (Korsel) memberitakan saat ini PSSI-nya Negeri Ginseng tersebut tengah mengincar juru taktik Australia, Graham Arnold.

Seperti yang diketahui, pada Februari 2024 lalu KFA telah memecat pelatih mereka sebelumnya, yakni Jurgen Klinsmann menyusul kegagalan Taeguk Warriors –julukan Timnas Korea Selatan– di Piala Asia 2023. Kini Timnas Korea Selatan masih ditangani pelatih interim, Kim Do-hoon.

Tentunya KFA mengincar pelatih top dunia untuk menangani Son Heung-min dan kawan-kawan. Mengingat Korea Selatan dalam waktu dekat akan menghadapi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Awalnya, KFA dikabarkan tertarik dengan Shin Tae-yong. Namun, nyatanya STY memilih untuk memperpanjang kontraknya dengan PSSI hingga 2027.

Graham Arnold

Karena itulah perhatian KFA beralih kepada Arnold. Seperti yang dikabarkan media Korea Selatan, Khan, KFA mulai mencoba mendekati pelatih asal Australia tersebut, hanya saja Arnold tampaknya tak tertarik karena masih fokus menangani Socceroos –julukan Timnas Australia.

“Graham Arnold yang disebut-sebut sebagai calon pelatih Korea Selatan (nyatanya) hanya memikirkan Australia,” bunyi pernyataan media Korea Selatan, Khan, dikutip Selasa (2/7/2024).

Halaman:
1 2
      
