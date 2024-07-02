Hasil Timnas Bolivia vs Panama di Copa America 2024: Menang 3-1, Los Canaleros Tembus Perempatfinal!

HASIL Timnas Bolivia vs Timnas Panama di Copa America 2024 akan diulas dalam artikel ini. Los Canaleros -julukan Timnas Panama- berhasil melesat ke babak perempatfinal usai menang 3-1.

Duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Bolivia vs Timnas Panama di laga terakhir Grup C Copa America 2024. Bermain di Inter & Co Stadium, Orlando, Florida, Amerika Serikat, Selasa (2/7/2024) pagi WIB, tiga gol Panama tercipta lewat aksi Jose Fajardo (22’), Eduardo Guerrero (79’), Cesar Yanis (90+1’).

Hasil tersebut membuat Panama lolos ke babak perempatfinal sebagai runner up Grup C usai mengoleksi enam poin dari tiga laga. Mereka menemani Uruguay yang menyegel posisi puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Panama mampu menekan Bolivia sejak menit awal pertandingan. Mereka pun mendapat peluang pertama pada menit keenam melalui tandukan Jose Fajardo yang masih mengarah ke pelukan Guillermo Viscara

Terus menekan, Los Canaleros -julukan Timnas Panama- berhasil membuka papan skor pada menit 22. Adalah Jose Fajardo yang membuka keunggulan mereka dengan golnya yang ciamik.

Pada menit 35, tim asuhan Thomas Christiansen itu hampir menambah keunggulan. Namun, tendangan keras yang dilesatkan Edgar Barcenas dari jarak jauh bisa dihalau oleh Viscarra.

Di sisi lain, Bolivia hanya mampu melawan lewat serangan balik yang kurang efektif hingga menit-menit akhir babak pertama. Alhasil, Panama masih terus menjaga keunggulan 1-0 mereka sampai turun minum.