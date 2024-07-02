Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Amerika Serikat vs Uruguay di Copa America 2024: Digilas Darwin Nunez Cs, Yanks Gagal ke Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |10:23 WIB
Hasil Timnas Amerika Serikat vs Uruguay di Copa America 2024: Digilas Darwin Nunez Cs, Yanks Gagal ke Perempatfinal
Hasil laga Timnas Amerika Serikat vs Timnas Uruguay di Copa America 2024. (Foto: Instagram/@aufoficial)
HASIL Timnas Amerika Serikat vs Uruguay di Copa America 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Uruguay berhasil mengalahkan Yanks -julukan Timnas Amerika Serikat- dengan skor tipis 1-0.

Laga seru tersaji pada duel Timnas Amerika Serikat vs Uruguay di matchday terakhir Grup C Copa America 2024. Main di Arrowhead Stadium, Kansas City, Amerika Serikat, pada Selasa (2/7/2024) pagi WIB, gol semata wayang Uruguay dalam laga itu dicetak oleh Mathias Olivera (66’).

Hasil Timnas Amerika Serikat vs Timnas Uruguay

Dengan hasil tersebut, Uruguay lolos ke perempatfinal dengan status juara grup usai mengumpulkan sembilan poin dari tiga laga. Sementara Amerika Serikat, mereka gagal ke babak berikutnya karena hanya berada di peringkat tiga pada klasemen dengan raihan tiga poin.

Amerika Seriakt selisih tiga angka dari Panama. Alhasil, Panama yang melaju ke delapan besar sebagai runner up Grup C.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Uruguay mengambil inisiatif menyerang lebih dulu di menit-menit awal pertandingan. Mereka pun mendapat peluang pada menit ketujuh melalui tendangan keras Maximillian Araujo yang masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Delapan menit berselang, Amerika Serikat balas mengancam lewat aksi Christian Pulisic. Dia melewati beberapa orang sebelum kemudian melepaskan tendangan melengkung ke tiang jauh yang masih menyamping tipis di sisi kanan gawang.

Pada menit 25, Yanks -julukan Timnas Amerika Serikat- kembali memperoleh peluang matang. Namun sayang, tandukan Folarin Balogun yang menyambar umpan manis Giovanni Reyna masih bisa ditepis Sergio Rochet.

Selepas itu, Uruguay sangat mendominasi permainan. Namun, mereka kesulitan untuk masuk lebih dalam ke area pertahanan tim tuan rumah.

Alhasil, tim asuhan Pablo Quiroga itu beberapa kali melepaskan tendangan jarak jauh, tetapi belum ada satu pun yang tepat sasaran. Skor imbang kacamata pun belum berubah hingga babak pertama usai.

