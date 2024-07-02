Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung 16 Besar Euro 2024 Hari Ini, Selasa 2 Juli 2024: Rumania vs Belanda dan Austria vs Turki, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |08:44 WIB
Jadwal Siaran Langsung 16 Besar Euro 2024 Hari Ini, Selasa 2 Juli 2024: Rumania vs Belanda dan Austria vs Turki, Live di RCTI!
Para pemain Timnas Belanda kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung 16 besar Euro 2024 hari ini, Selasa 2 Juli 2024, akan diulas dalam laga ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, yakni Timnas Rumania vs Belanda dan juga Timnas Austria vs Turki yang bisa disaksikan live di RCTI.

Ya, laga di babak 16 besar Euro 2024 berlanjut hari ini. Ada dua laga terakhir di babak itu yang akan digelar pada malam hari nanti.

Timnas Belanda

Gelaran Euro 2024 hari ini akan dibuka dengan pertandingan Timnas Rumania vs Belanda. Laga itu akan digelar di Futball Arena Munich, Munich, Jerman, pada Selasa (2/7/2024) mulai pukul 23.00 WIB.

Belanda dan Rumania sama-sama tampil inkonsisten di fase grup Euro 2024. Alhasil, mereka sama-sama mengemas 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan kala mengarungi 3 laga di fase grup.

Kemenangan satu-satunya Belanda didapat saat melawan Polandia dengan skor 2-1. Kemudian, De Oranje -julukan Timnas Belanda- ditahan imbang Prancis 0-0 dan kalah 2-3 dari Austria di laga terakhir fase grup.

Sementara Rumania, mereka juga mengawali perjalanan di fase grup dengan kemenangan 3-0. Lalu, Rumania tumbang 0-2 di tangan Belgia. Kemudian, pada laga terakhir fase grup, mereka ditahan Slovakia dengan skor 1-1.

Kini, menarik menantikan penampilan kedua tim. Tentunya, Belanda dan Rumania telah berbenah usai gagal menang di dua laga terakhir fase grup. Lantas, siapakah yang akan melaju ke perempatfinal? Apakah Belanda yang jadi tim unggulan, atau justru Rumania yang akan membuat kejutan?

Usai duel Rumania vs Belanda, ada juga pertandingan Timnas Austria vs Timnas Turki. Laga itu akan berlangsung di Stadion Leipzig, Leipzig, Jerman, pada Rabu 3 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Turki dan Austria juga mengukir perjalanan mirip di fase grup Euro 2024. Keduanya sama-sama mengemas 2 kemenangan dan mendapat 1 kekalahan.

