Coret Goran Paulic, Persib Bandung Tunjuk Igor Tolic sebagai Asisten Pelatih Bojan Hodak

BANDUNG – Jelang bergulirnya Liga 1 2024-2025, Persib Bandung terus mengenjot persiapan. Terbaru, Persib memutuskan mencoret asisten pelatih Bojan Hodak, yakni Goran Paulic.

Ya, Persib Bandung memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Goran Paulic. Sehingga pria yang selama ini menjadi asisten pelatih Maung Bandung itu tak lagi mendampingi Persib di musim 2024-2025.

Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi Goran Paulic selama hampir satu musim ini. Pasalnya, pelatih asal Kroasia itu turut andil hingga membawa Persib juara Liga 1 2023-2024.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya selama menjadi staf pelatih Persib. Kita mendoakan kesuksesan menyertai Coach Goran Paulic,” ucap Adhit, Selasa (2/7/2024).

Persib mendatangkan Goran Paulic pada 29 September 2024. Tepatnya dua hari menjelang pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Meski kehadirannya di pertengahan musim, Goran Paulic mampu memberikan perubahan kepada Persib terutama di lini depan. Sebagai mantan striker, ia paham betul apa yang dibutuhkan Pangeran Biru.