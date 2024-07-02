Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Coret Goran Paulic, Persib Bandung Tunjuk Igor Tolic sebagai Asisten Pelatih Bojan Hodak

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |22:00 WIB
Coret Goran Paulic, Persib Bandung Tunjuk Igor Tolic sebagai Asisten Pelatih Bojan Hodak
Persib Bandung tunjuk Igor Tolic sebagai asisten pelatih Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Jelang bergulirnya Liga 1 2024-2025, Persib Bandung terus mengenjot persiapan. Terbaru, Persib memutuskan mencoret asisten pelatih Bojan Hodak, yakni Goran Paulic.

Ya, Persib Bandung memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Goran Paulic. Sehingga pria yang selama ini menjadi asisten pelatih Maung Bandung itu tak lagi mendampingi Persib di musim 2024-2025.

Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi Goran Paulic selama hampir satu musim ini. Pasalnya, pelatih asal Kroasia itu turut andil hingga membawa Persib juara Liga 1 2023-2024.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya selama menjadi staf pelatih Persib. Kita mendoakan kesuksesan menyertai Coach Goran Paulic,” ucap Adhit, Selasa (2/7/2024).

Goran Paulic

Persib mendatangkan Goran Paulic pada 29 September 2024. Tepatnya dua hari menjelang pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Meski kehadirannya di pertengahan musim, Goran Paulic mampu memberikan perubahan kepada Persib terutama di lini depan. Sebagai mantan striker, ia paham betul apa yang dibutuhkan Pangeran Biru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630539/tbk-sport-festival-2025-segera-bergulir-sajikan-tantangan-baru-untuk-pecinta-sepeda-pzy.webp
TBK Sport Festival 2025 Segera Bergulir, Sajikan Tantangan Baru untuk Pecinta Sepeda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/artem_dolgopyat.jpg
Ini Daftar Atlet Israel yang Dilarang ke Indonesia untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Ada Jagoan Olimpiade
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement