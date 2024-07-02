Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Gelar Sesi Latihan Perdana Jelang Liga 1 2024-2025: Baru Diikuti 13 Pemain!

Miftahul Ghani, Jurnalis - Selasa, 02 Juli 2024 | 14:54 WIB
Persib Bandung Gelar Sesi Latihan Perdana Jelang Liga 1 2024-2025: Baru Diikuti 13 Pemain!
Persib Bandung gelar latihan perdana jelang Liga 1 2024-2025. (Foto: Miftahul Ghani/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PERSIB Bandung gelar sesi latihan perdana jelang menghadapi musim 2024-2025. Sesi latihan yang digelar di Stadion Arcamanik, Bandung, Selasa (2/7/2024) ini pun diikuti 13 pemain.

Ya, sesi latihan perdana Persib Bandung ini hanya diikuti 13 pemain ditambah empat kiper dengan dua di antaranya dari tim junior. Sementara itu, sisanya yang sebagian besar pemain utama pada musim 2023-2024, belum ikut latihan.

Rachmat Irianto

Asisten pelatih Persib Bandung, Yaya Sunarya, membenarkan masih banyak pemain yang tidak hadir di sesi latihan perdana ini. Di antaranya, ada pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, dan asistennya, Goran Paulic.

“Ya, ini adalah latihan perdana untuk tim Persib. Yang hadir ada 13 pemain dengan beberapa situasi di mana beberapa pemain yang tidak bisa hadir. Sudah terkonfirmasi dan pelatih memberikan izin. Jadi, mereka akan segera bergabung di minggu ini,” kata Yaya Sunarya usai memimpin sesi latihan.

Yaya mengaku cukup lega dengan kondisi para pemain yang hadir di sesi latihan perdana ini. Sebab, seluruh pemainnya tidak menunjukkan kesulitan dalam menjalankan program yang dijalankan.

“Mereka (pemain) bisa menjaga kondisi kebugarannya dua minggu sebelum memulai latihan dan kita bisa lihat bagaimana pemain mengikuti latihan dengan baik. Jadi, kita tinggal lihat datanya setelah selesai latihan. Jadi, kita bisa compare dengan yang sebelum-sebelumnya. Secara umum oke,” bebernya.

Di latihan perdana ini, lanjutnya, para pemain Persib hanya berlatih dengan intensitas ringan. Salah satunya menyesuaikan adaptasi kebugaran.

“Cuma beberapa poin yang bisa kita ambil. Misalnya tidak ada penekanan ketika memulai latihan. Lebih menekankan kepada lari, kemudian bola tetap jalan. Karena kita butuh aerobik dari pemain. Jadi, meskipun kita latihan dengan bola pada dasarnya mereka berlari,” tuturnya.

