Kisah Christian Rontini, Pemain Filipina yang Makin Bahagia Usai Main di Indonesia hingga Jadi Mualaf

KISAH Christian Rontini, pemain asal Filipina yang makin bahagia usai main di Indonesia hingga jadi mualaf menarik untuk dibahas. Sebab meski hanya setahun bermain di Liga 1 Indonesia, Rontini mengalami banyak perubahan di hidupnya.

Seperti yang diketahui, Rontini pertama kali bermain di Liga 1 Indonesia usai didatangkan Persita Tangerang pada awal musim 2023-2024. Ia pun mampu mencatatkan 29 penampilan dengan mencetak 3 gol dan 1 assist.

Sayangnya kontrak Rontini tak diperpanjang di Persita, sehingga ia pun kini berstatus tanpa klub usai musim 2023-2024 berakhir. Meski begitu, banyak hal telah terjadi di kehidupan Rontini selama semusim di Indonesia.

Mulai dari menikahi putri dari legenda sepakbola Indonesia, Christian Gonzales, yakni Amanda Gonzales sampai menjadi mualaf. Ya, Rontini memilih memeluk agama Islam pada September 2023 lalu.

Menariknya, Rontini mengaku semakin bahagia usai mengenal Islam. Ia pun sangat bersyukur dengan keputusannya untuk menjadi mualaf.

“Setelah masuk Islam saya merasa senang. Sebelumnya juga sudah senang, tetapi sekarang lebih senang lagi. Saya tidak punya lagi keraguan dan kekhawatiran karena saya tahu Allah bersama saya dan akan terus membantu saya,” ungkap Rontini di akun instagram pribadinya, @christian_rontini18, dikutip Selasa (2/7/2024).