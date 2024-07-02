5 Pelatih asal Spanyol yang Pernah Berkarier di Liga 1 Indonesia dan Nasibnya Sekarang, Nomor 1 Pernah Besut Skuad Garuda!

Luis Milla merupakan salah satu pelatih asal Spanyol yang pernah berkarier di Liga 1 (Foto: Instagram/@luismillacoach)

BERIKUT lima pelatih asal Spanyol yang pernah berkarier di Liga 1 Indonesia dan nasibnya sekarang. Di antara mereka, ada yang baru memulai petualangan, tetapi lainnya sudah tidak lagi berkarya di sini.

Pelatih asal Spanyol tengah menjadi buah bibir dalam 10 tahun terakhir. Bahkan, klub-klub Indonesia pernah ingin merasakan seperti apa sentuhan mereka.

Lalu, siapa saja lima pelatih asal Spanyol yang pernah berkarier di Liga 1? Simak ulasan berikut ini

5 Pelatih asal Spanyol yang Pernah Berkarier di Liga 1

5. Julio Banuelos





Pria asal Spanyol ini didatangkan Persija Jakarta pada Januari 2019. Sayangnya, Banuelos tak punya jejak prestasi yang mentereng bersama Macan Kemayoran.

Lelaki berusia 53 tahun itu hanya sanggup membawa Persija menjadi runner-up Piala Indonesia 2018-2019. Bahkan, Banuelos dicopot dari jabatannya sebelum Liga 1 musim itu berakhir!

4. Eduardo Perez





Pria asal Spanyol ini direkrut PSS Sleman pada awal Liga 1 2020 tepatnya pada Januari tahun tersebut. Namun, karier Perez sangat singkat setelah mendapat penolakan keras dari suporter.

Alhasil, pria berkepala plontos itu memilih untuk mengundurkan diri pada Februari 2020. Perez tak lagi menjabat sebelum Liga 1 2020 dimulai!