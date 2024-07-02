Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dirumorkan Gabung Manchester United, Matthijs de Ligt Belum Mau Buka Suara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |22:08 WIB
Dirumorkan Gabung Manchester United, Matthijs de Ligt Belum Mau Buka Suara
Pemain Timnas Belanda dan Bayern Munich, Matthijs de Ligt diisukan bakal gabung Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH – Pemain Bayern Munich, Matthijs de Ligt belum mau buka suara terkait kabar dirinya tengah didekati klub Raksasa Inggris, yakni Manchester United. Sebab De Ligt saat ini mengaku masih fokus membantu Tim Nasional (Timnas) Belanda di Euro 2024 sehingga enggan membahas hal di luar turnamen tersebut.

Ya, Setan Merah -julukan Man United- memasukan De Ligt dalam daftar belanja mereka di bursa transfer musim panas. Bahkan menurut laporan yang beredar, Man United telah mengirim penawaran kontrak untuk bek berusia 24 tahun tersebut.

Situasi De Ligt sendiri di Bayern Munich juga tidak terlalu ideal. Apalagi kabarnya, tim berjuluk The Bavarian itu ingin mendatangkan pemain bertahan. Sehingga ada kemungkinan bagi De Ligt untuk hengkang dari Bayern Munich.

Dan Man United mungkin adalah pilihan yang tepat untuknya. Apalagi, lini pertahanan memang menjadi masalah bagi Setan Merah. Ditambah lagi, saat ini mereka kehilangan sosok Raphael Varane.

Matthijs de Ligt

Sementara, De Ligt memilih untuk tidak bereaksi meski rumor mengenai dirinya dengan Man United sangat santer belakangan ini. Menurutnya, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masa depannya di Bayern Munich.

“Saya sudah mengatakan bahwa ini bukan waktunya bagi saya untuk memikirkannya,” kata De Ligt, dilansir dari Mirror, Selasa (2/7/2024).

Halaman:
1 2
      
