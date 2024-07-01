Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16: Kebobolan Beruntun, Garuda Asia Tertinggal 2-4

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:06 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16: Kebobolan Beruntun, Garuda Asia Tertinggal 2-4
Timnas Australia U-16 unggul 4-2 atas Timnas Indonesia U-16. (Foto: Instagram/footballaus)
SOLO – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Australia U-16, Amlani Tatu berhasil mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia U-16 untuk kedua kalinya di semifinal Piala AFF U-16 2024, pada Senin (1/7/2024) malam WIB. Lalu tak lama Anthony Stipe juga mencatatkan namanya di papan skor.

Dengan begitu, kini Garuda Asia tertinggal 2-4 dari tim Negeri Kangguru tersebut. Amlani Tatu mencetak gol di menit 64, sedangkan Stipe membobol gawang pada menit 71.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-16 XI (4-4-2): M Nur Ichsan, Mathew Ryan Baker, I Putu Panji Apriawan, Raihan Apriansyah Sudrajatm Fabio Azkairawan; Nazriel Alfaro Syahdan, Daniel Alfrido, Evandra Florasta, Muhammad Zhaby Gholy; Fadly Alberto, Mierza Firjatullah.

(Rivan Nasri Rachman)

      
