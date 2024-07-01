Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Calon Pemain Timnas Indonesia Tim Geypens Resmi Gabung Mantan Klub Ole Romeny!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |20:16 WIB
Breaking News: Calon Pemain Timnas Indonesia Tim Geypens Resmi Gabung Mantan Klub Ole Romeny!
Calon pemain Timnas Indonesia Tim Geypens resmi gabung FC Emmen. (Foto: Instagram/@fc_emmen)
A
A
A

CALON pemain Timnas Indonesia, Tim Geypens, resmi gabung mantan klub Ole Romeny, FC Emmen. Pengumuman itu disampaikan FC Emmen yang mentas di Liga 2 Belanda di akun Instagram mereka, @fc_emmen.

“Dinamik fullback kiri. Kontrak sampai 2026 dengan opsi perpanjangan satu tahun. Pemain muda dari Indonesia,” tulis FC Emmen di Instagram resmi mereka.

Tim Geypens resmi gabung FC Emmen. (Foto: Instagram/@fc_emmen)

(Tim Geypens resmi gabung FC Emmen. (Foto: Instagram/@fc_emmen)

Gabung bersama FC Emmen membuat Tim Geypens mendapatkan kontrak profesional di usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun. Ia diambil FC Emmen dari FC Twente U-21 secara bebas transfer.

Musim lalu, Tim Geypens sempat beberapa kali masuk bench tim senior FC Twente. Namun, belum mendapatkan Kesempatan bermain.

Satu hal yang pasti, dikontrak klub profesional merupakan keuntungan bagi Tim Geypens. Ia berpotensi mendapat Kesempatan tampil sebagai pemain reguler FC Emmen di musim 2024-2025.

Jika tampil gemilang bersama FC Emmen, hanya masalah waktu baginya direkrut klub yang levelnya lebih tinggi. Sebelumnya pada medio Juni 2024, Tim Geypens dipanggil ke Timnas Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175592/timnas_indonesia_era_patrick_kluivert_sering_cetak_gol_via_eksekusi_penalti_pssi-jXE2_large.jpg
Timnas Indonesia Era Patrick Kluivert Dominan Cetak Gol Penalti ketimbang Open Play di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175587/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_hari_ini_kamis_9_oktober_2025_saudinten-B1fS_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Garuda Tertahan, Malaysia Mendekat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175575/beckham_putra_berpotensi_dicoret_patrick_kluivert_jelang_timnas_indonesia_vs_irak_saudinten-ut7G_large.jpg
Patrick Kluivert Coret 6 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak, Marc Klok Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175557/patrick_kluivert_berpotensi_dicoret_jelang_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_saudinten-urvC_large.jpg
Patrick Kluivert Coret Marc Klok Jelang Timnas Indonesia vs Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630211/link-live-streaming-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-skuad-garuda-menuju-piala-dunia-2026-odu.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda Menuju Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement