Breaking News: Calon Pemain Timnas Indonesia Tim Geypens Resmi Gabung Mantan Klub Ole Romeny!

CALON pemain Timnas Indonesia, Tim Geypens, resmi gabung mantan klub Ole Romeny, FC Emmen. Pengumuman itu disampaikan FC Emmen yang mentas di Liga 2 Belanda di akun Instagram mereka, @fc_emmen.

“Dinamik fullback kiri. Kontrak sampai 2026 dengan opsi perpanjangan satu tahun. Pemain muda dari Indonesia,” tulis FC Emmen di Instagram resmi mereka.

(Tim Geypens resmi gabung FC Emmen. (Foto: Instagram/@fc_emmen)

Gabung bersama FC Emmen membuat Tim Geypens mendapatkan kontrak profesional di usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun. Ia diambil FC Emmen dari FC Twente U-21 secara bebas transfer.

Musim lalu, Tim Geypens sempat beberapa kali masuk bench tim senior FC Twente. Namun, belum mendapatkan Kesempatan bermain.

Satu hal yang pasti, dikontrak klub profesional merupakan keuntungan bagi Tim Geypens. Ia berpotensi mendapat Kesempatan tampil sebagai pemain reguler FC Emmen di musim 2024-2025.

Jika tampil gemilang bersama FC Emmen, hanya masalah waktu baginya direkrut klub yang levelnya lebih tinggi. Sebelumnya pada medio Juni 2024, Tim Geypens dipanggil ke Timnas Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri.