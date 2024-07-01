Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16: Garuda Asia Diimbangi 1-1, Rayhan Apriansyah Kartu Merah

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 diimbangi 1-1 oleh Australia U-16 di laga semifinal Piala AFF U-16 2024 pada Senin (1/7/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, tim berjuluk Garuda Asia yang awalnya sudah unggul 1-0 nyatanya skor bisa kembali sama 1-1 di menit 24.

Gol Australia dicetak oleh Amlani Tatu lewat tendangan bebas. Dengan tendangan terukur, Tatu mampu menjebol gawang Garuda Asia.

Tendangan bebas pun berawal dari pelanggaran yang tercipta di dekat kotak penalti Timnas Indonesia U-16. Nahasnya beberapa menit kemudian, di menit 27 tepatnya, Rayhan terkena kartu kuning kedua yang membuat diusir dari lapangan.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-16 XI (4-4-2): M Nur Ichsan, Mathew Ryan Baker, I Putu Panji Apriawan, Raihan Apriansyah Sudrajatm Fabio Azkairawan; Nazriel Alfaro Syahdan, Daniel Alfrido, Evandra Florasta, Muhammad Zhaby Gholy; Fadly Alberto, Mierza Firjatullah.

(Rivan Nasri Rachman)