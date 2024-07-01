Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16: Zahaby Gholy Antar Garuda Asia Unggul 1-0

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 berhasil unggul cepat atas Australia U-16 di laga semifinal Piala AFF U-16 2024 pada Senin (1/7/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, keunggulan Garuda Asia diberikan oleh gol Zahaby Gholy.

Lewat permainan cantik, sundulan Gholy tak dapat diantisipasi oleh kiper Australia U-16. Gol tersebut pun tercipta di menit ketiga.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-16: M Nur Ichsan, I Putu Panji Apriawan, Mathew Ryan Baker, Fabio Azkairawan, Raihan Apriansyah Sudrajat, Nazriel Alfaro Syahdan, Daniel Alfrido, Evandra Florasta, Fadly Alberto, Muhammad Zhaby Gholy, Mierza Firjatullah.

(Rivan Nasri Rachman)