HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16: Zahaby Gholy Antar Garuda Asia Unggul 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:39 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16: Zahaby Gholy Antar Garuda Asia Unggul 1-0
Zahaby Gholy bawa Timnas Indonesia U-16 unggul 1-0 atas Australia U-16. (Foto: PSSI)
SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 berhasil unggul cepat atas Australia U-16 di laga semifinal Piala AFF U-16 2024 pada Senin (1/7/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, keunggulan Garuda Asia diberikan oleh gol Zahaby Gholy.

Lewat permainan cantik, sundulan Gholy tak dapat diantisipasi oleh kiper Australia U-16. Gol tersebut pun tercipta di menit ketiga.

Timnas Indonesia U-16

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-16: M Nur Ichsan, I Putu Panji Apriawan, Mathew Ryan Baker, Fabio Azkairawan, Raihan Apriansyah Sudrajat, Nazriel Alfaro Syahdan, Daniel Alfrido, Evandra Florasta, Fadly Alberto, Muhammad Zhaby Gholy, Mierza Firjatullah.

(Rivan Nasri Rachman)

      
