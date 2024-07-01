Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Marselino Ferdinan dan KMSK Deinze Resmi Berpisah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |17:13 WIB
Breaking News: Marselino Ferdinan dan KMSK Deinze Resmi Berpisah
KMSK Deinze dan Marselino Ferdinan resmi berpisah. (Foto: Instagram/marselinoferdinan10)
DEINZE KMSK Deinze resmi melepas pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan di bursa transfer musim panas 2024. Itu berarti petualangan Marselino dengan klub kasta kedua Liga Belgia itu telah selesai.

Kontrak Marselino bersama KMSK Deinze berakhir tepat pada hari ini, Senin 1 Juli 2024. Tim berjuluk The Orange Black itu memilih untuk tidak memperpanjang kontrak pemain Timnas Indonesia tersebut.

Bisa dibilang, KMSK Deinze melakukan cuci gudang pada skuadnya. Sebab, dalam pernyataan resmi di laman resminya, mereka melepas 11 pemain termasuk Marselino.

“1 Juli: permulaan resmi musim baru. Artinya kita juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain yang kontraknya akan segera berakhir,” tulis KMSK Deinze dalam situs resminya, Senin (1/7/2024).

Marselino Ferdinan

Adapun 10 pemain selain Marselino yang dilepas KMSK Deinze adalah Liridon Balaj, Victor Alvarez, Teo Quintero, Jur Schryvers, Fransman Nicolas Mercier, Dylan De Belder, Ayman Kassimi, Rousseau De Poorter, Emilio Kehrer dan Nacho Miras.

KMSK Deinze menerangkan kisah singkat bersama Marselino yang direkrut dari Persebaya Surabaya pada Februari 2023 lalu. Di mana, KMSK Deinze menjadi klub Eropa pertama Marselino. Selama berseragam The Orange Black, peman berusia 19 tahun itu memainkan tujuh laga dan mengemas satu gol.

