HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketua Harian FFI Michael Victor Sianipar Tutup dan Serahkan Piala Women Pro Futsal League (WFPL) 2023-2024

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |11:00 WIB
Ketua Harian FFI Michael Victor Sianipar Tutup dan Serahkan Piala Women Pro Futsal League (WFPL) 2023-2024
Kebumen United Angels juarai Liga Futsal Profesional Putri 2024 (Foto: ist)
A
A
A

WOMEN Profesional Futsal League (WFPL) melakoni pekan terakhir musim 2023-2024 di GOR Pancasila, Muara Enim, Sumatera Selatan pada 29-30 Juni 2024.

Kebumen United Angels berhasil keluar sebagai juara Women Pro Futsal League 2023-2024 yang merupakan kompetisi futsal kasta tertinggi di Indonesia untuk kategori putri. Kebumen United Angels juga sukses meraih poin sempurna dengan menyapu bersih semua pertandingan musim ini dengan 11 kemenangan.

Ketua Harian Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar hadir secara langsung di GOR Pancasila Muara Enim untuk menutup secara resmi dan menyerahkan piala Women Pro Futsal League (WFPL) 2023-2024 (30/06).

 BACA JUGA:

Michael mengucapkan selamat kepada Kebumen United Angels yang berhasil meraih juara WPFL musim ini dan berharap WPFL jadi kompetisi yang semakin baik di musim mendatang.

"Pertama, saya ucapkan selamat untuk Kebumen Angels sudah berhasil jadi juara WPFL ini dengan rekor 100% kemenangan. Selamat juga untuk Muara Enim United, Netic Fair, dan semua tim yang sudah menyelesaikan kompetisi WPFL musim ini hingga tuntas. Semoga musim depan pelaksanaan WPFL semakin baik dan semakin kompetitif. FFI juga akan terus berinovasi dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kedepannya", kata Michael.

Halaman:
1 2
      
