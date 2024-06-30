Sejarah Tercipta, Timnas Futsal Indonesia Raih Medali Emas di ASEAN University Games 2024 Usai Kalahkan Malaysia

SURABAYA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia mencetak sejarah baru. Tepatnya Timnas Futsal Indonesia mampu merebut medali emas pertama kalinya pada ajang ASEAN University Games 2024 yang digelar di Surabaya-Malang.

Capaian positif tersebut diraih Dewa Rizki dan kawan-kawan usai menang 4-1 atas Malaysia pada laga final yang berlangsung di GOR Futsal Universitas Negeri Surabaya, Lidah Wetan, Minggu (30/6/2024).

Kiper futsal Kontingen Indonesia Muhammad Albagir bersyukur dengan kemenangan yang didapat, sehingga timnya bia mempersembahkan medali emas untuk Merah Putih.

“Alhamdulillah, meskipun tidak gampang (menang). Ini rezeki untuk Indonesia karena baru pertama kali kita mendapat emas di AUG,” kata Albagir.

Gol yang dicetak Dewa pada menit ke-3 membuka keunggulan Indonesia. Selang satu menit, wasit menghadiahi kartu kuning kepada pemain Malaysia MU Haiqal karena mendorong Ramdhani Zidani.

Malaysia mencoba memberikan tekanan kepada tuan rumah, tetapi kiper Albagir mampu menjaga gawang Indonesia dengan baik. Keunggulan Indonesia bertambah ketika Brandy Piola sukses membobol pertahanan Malaysia di menit ke-11.